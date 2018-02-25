Черчесов – о хоккейной сборной России: «Мы увидели команду-звезду»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении хоккейной команды России на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«В Корее сборная России выглядела по-настоящему единым целым. Команда подтвердила свой высокий класс, практически в каждой игре проявляя недюжинный характер. Вытащить концовку решающего матча, еще за минуту до финального свистка, уступая в счете, стоит дорогого.

Тренерский штаб сборной работал творчески, и я от души с этим поздравляю Олега Знарка и его помощников. На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду, по праву завоевавшую высшие награды», – сказал Черчесов.

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