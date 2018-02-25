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    Черчесов – о хоккейной сборной России: «Мы увидели команду-звезду»

    Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении хоккейной команды России на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    «В Корее сборная России выглядела по-настоящему единым целым. Команда подтвердила свой высокий класс, практически в каждой игре проявляя недюжинный характер. Вытащить концовку решающего матча, еще за минуту до финального свистка, уступая в счете, стоит дорогого.

    Тренерский штаб сборной работал творчески, и я от души с этим поздравляю Олега Знарка и его помощников. На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду, по праву завоевавшую высшие награды», – сказал Черчесов.

    «Безумие!». Как футбольный мир реагировал на победу России на Олимпиаде

    Источник: РФС

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    25.02.2018 13:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 февраля 2018, 20:05

      Может Знарка позвать футбольную сборную тренеровать? Заодно пару игроков из хоккея подтянуть. У них хотя бы мужество и бойцовские качества присутствуют.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 18:30

      от вас то подобного нам видимо никогда не дождаться.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 февраля 2018, 17:21

      Жаль что у тебя команда стыд, а ты в ней главный

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 февраля 2018, 16:41

      для евротура сойдет и то с натяжкой

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 февраля 2018, 15:31

      да, правда как обычно на валидоле

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 февраля 2018, 15:21

      Ах, Какая сборная
      Закружили голову хмельную
      Ах какая сборная, какая сборная.
      Мне б в футбол такую..

      3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 февраля 2018, 15:06

      Черчесов тебе надо думать о сборной России по футболу, и какими чудесами ты будешь выходить из неё!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2018, 14:46

      Не слабый для вас пример.

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 25 февраля 2018, 14:24

      Летом увидим команду-позор с клоуном во главе

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