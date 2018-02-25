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  • Черчесов – о хоккейной сборной России: «Мы увидели команду-звезду»

Черчесов – о хоккейной сборной России: «Мы увидели команду-звезду»

25 февраля 2018, 13:59
9

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении хоккейной команды России на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«В Корее сборная России выглядела по-настоящему единым целым. Команда подтвердила свой высокий класс, практически в каждой игре проявляя недюжинный характер. Вытащить концовку решающего матча, еще за минуту до финального свистка, уступая в счете, стоит дорогого.

Тренерский штаб сборной работал творчески, и я от души с этим поздравляю Олега Знарка и его помощников. На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду, по праву завоевавшую высшие награды», – сказал Черчесов.

«Безумие!». Как футбольный мир реагировал на победу России на Олимпиаде

Источник: РФС
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Shogun
1519557853
Летом увидим команду-позор с клоуном во главе
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DOCTOR PENALTY
1519559180
Не слабый для вас пример.
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iBragim2102
1519560382
Черчесов тебе надо думать о сборной России по футболу, и какими чудесами ты будешь выходить из неё!
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77SAM
1519561271
Ах, Какая сборная Закружили голову хмельную Ах какая сборная, какая сборная. Мне б в футбол такую..
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swot1205
1519561905
да, правда как обычно на валидоле
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Garrincha58
1519566116
для евротура сойдет и то с натяжкой
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Axe111
1519568510
Жаль что у тебя команда стыд, а ты в ней главный
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OfaZavr
1519572611
от вас то подобного нам видимо никогда не дождаться.
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Viper for CSKA
1519578359
Может Знарка позвать футбольную сборную тренеровать? Заодно пару игроков из хоккея подтянуть. У них хотя бы мужество и бойцовские качества присутствуют.
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