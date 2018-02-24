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  • El Confidencial: радикальная группировка фанатов «Атлетика» спровоцировала болельщиков «Спартака» в Бильбао

El Confidencial: радикальная группировка фанатов «Атлетика» спровоцировала болельщиков «Спартака» в Бильбао

24 февраля 2018, 18:16
36

По информации El Confidencial, столкновения между болельщиками накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» в Бильбао были спровоцированы фанатами радикальной группировки баскской команды Herri Norte Taldea.

В ходе беспорядков один из представителей правоохранительных органов скончался от сердечного приступа.

«Виновниками всех столкновений были радикалы из Herri Norte. Именно они спровоцировали все инциденты», – сообщили в профсоюзе баскских правоохранительных органов Esan, членом которого был умерший полицейский.

Как заявили в Esan, члены радикальной группировки начали бросать в сторону болельщиков красно-белых различные предметы.

«Легко обвинять приезжих, но ситуация была иной. Те, кто бросал все, что попадется под руку, не были иностранцами. Это группировка Herri Norte и ее друзья спровоцировали произошедшее. Полиция изъяла у фанатов кастеты, дубинки, молотки, камни, палки с острыми наконечниками, бутылки с бензином, петарды. Да, все это было изъято у фанатов «Атлетика». Это грустно, но все они были басками, которые вооруженными вышли на охоту на русских. Они бросались всем чем можно, не обращая внимания на семьи, пожилых людей и детей. А наши руководители показывают нам свою статистику и обвиняют людей не отсюда», – приводит источник слова одного из полицейских, присутствовавших на месте событий.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак Атлетик
Комментарии (36)
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alex kidn
1519485857
Радуют объективные выводы, но услышат их фифа
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Svoysvoemubrat
1519486752
Рады нам в Европе.
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slavа0508
1519487417
Радует то что начинают разбираться,,,,,и я за то что бы отвечали на самом деле виновные,,,,и не имеет значение это фаны моей команды или соперника,,,,натворил делов ответь,,,,главное что б всё было объективно и по закону,,,,
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OfaZavr
1519488490
это сразу было понятно что их провокаторы постарались.
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Shogun
1519488567
Читаем и смотрите картинки, моя любимая 9, переведете сами https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/espana/pais-vasco/2018-02-22/muerto-ertzaina-spartak-athletic-bilbao-rusos_1526161#8
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DOCTOR PENALTY
1519488868
Грязные ублюдки
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Shogun
1519489756
Я вот тут через переводчик перевел статейку и тут написано все наоборот, что некоторые представители спартаковского движения после матча целенаправленно забросали бутылками и другими рода вещами фанатов Атлетика, после словесной перепалки группа фанатов Herri Norte Taldea вступила в массовую драку, что касается полицейского, то в него, как утверждают коллеги, был нанесен удар в грудь, а самое веселое, что фан движение Herri Norte Taldea и не скрывали, что участники этого кружка принимала участие в массовой драке
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Полная Канистра
1519490015
вот где собака зарыта Баски провокаторы и подонки
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Seraffim
1519495536
Хорошо,что есть люди, которые хотят разобраться с этим делом по справедливости. Плохо, что есть некоторые "наши" соотечественники, которые без всякого разбирательства, стали обвинять болельщиков "Спартака" во всех тяжких....
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Сильвербой
1519495561
В любом случае такое не допустимо!!! Обе стороны виновны в произошедшем!!!
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