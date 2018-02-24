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    El Confidencial: радикальная группировка фанатов «Атлетика» спровоцировала болельщиков «Спартака» в Бильбао

    По информации El Confidencial, столкновения между болельщиками накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» в Бильбао были спровоцированы фанатами радикальной группировки баскской команды Herri Norte Taldea.

    В ходе беспорядков один из представителей правоохранительных органов скончался от сердечного приступа.

    «Виновниками всех столкновений были радикалы из Herri Norte. Именно они спровоцировали все инциденты», – сообщили в профсоюзе баскских правоохранительных органов Esan, членом которого был умерший полицейский.

    Как заявили в Esan, члены радикальной группировки начали бросать в сторону болельщиков красно-белых различные предметы.

    «Легко обвинять приезжих, но ситуация была иной. Те, кто бросал все, что попадется под руку, не были иностранцами. Это группировка Herri Norte и ее друзья спровоцировали произошедшее. Полиция изъяла у фанатов кастеты, дубинки, молотки, камни, палки с острыми наконечниками, бутылки с бензином, петарды. Да, все это было изъято у фанатов «Атлетика». Это грустно, но все они были басками, которые вооруженными вышли на охоту на русских. Они бросались всем чем можно, не обращая внимания на семьи, пожилых людей и детей. А наши руководители показывают нам свою статистику и обвиняют людей не отсюда», – приводит источник слова одного из полицейских, присутствовавших на месте событий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 18:16
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 27 февраля 2018, 19:54

      Забыли суки,как наши в 30годах за них кровь проливали..

      0
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 26 февраля 2018, 16:53

      Даже до событий баские ультрас сказали, что будут "горячо" встречать болел из России, так как даже политические взгляды не совпадают, да и решили понтануться. Думаю, если бы дошло до бойни "раз на раз" баски получили бы по ушам, и обиженные ходили.. почему то в России их встречали по другому.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 февраля 2018, 07:19

      Ну вот хоть одно объективное мнение.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 февраля 2018, 22:17

      Даже трудно поверить, болелы Спартака в этот раз нина кого не напали.

      -2
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 24 февраля 2018, 21:45

      А, ну-ка, отстраните или оштрафуйте теперь "Атлетик"! А?

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 февраля 2018, 21:06

      В любом случае такое не допустимо!!! Обе стороны виновны в произошедшем!!!

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Сильвербой 24 февраля 2018, 21:10

      Сильвербой, ты реально *банутый на всю голову, обратись к врачу.

      3
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      Рейтинг: +124

      Seraffim 24 февраля 2018, 21:05

      Хорошо,что есть люди, которые хотят разобраться с этим делом по справедливости. Плохо, что есть некоторые "наши" соотечественники, которые без всякого разбирательства, стали обвинять болельщиков "Спартака" во всех тяжких....

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 февраля 2018, 21:01

      Вот что кризис со странами делает. Вообще заняться не чем. Не понимаю, зачем вообще на футбол приходить , имея такие намерения. Можно же просто найти группу таких же отбитых дегенератов на улице и заниматься любимым делом.

      0
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 24 февраля 2018, 20:56

      Стал уважать баских полицейских))))

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 февраля 2018, 20:43

      А нам в уши дуют. Козлы не животного происхождения.

      0
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