El Confidencial: радикальная группировка фанатов «Атлетика» спровоцировала болельщиков «Спартака» в Бильбао

По информации El Confidencial, столкновения между болельщиками накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» в Бильбао были спровоцированы фанатами радикальной группировки баскской команды Herri Norte Taldea.

В ходе беспорядков один из представителей правоохранительных органов скончался от сердечного приступа.

«Виновниками всех столкновений были радикалы из Herri Norte. Именно они спровоцировали все инциденты», – сообщили в профсоюзе баскских правоохранительных органов Esan, членом которого был умерший полицейский.

Как заявили в Esan, члены радикальной группировки начали бросать в сторону болельщиков красно-белых различные предметы.

«Легко обвинять приезжих, но ситуация была иной. Те, кто бросал все, что попадется под руку, не были иностранцами. Это группировка Herri Norte и ее друзья спровоцировали произошедшее. Полиция изъяла у фанатов кастеты, дубинки, молотки, камни, палки с острыми наконечниками, бутылки с бензином, петарды. Да, все это было изъято у фанатов «Атлетика». Это грустно, но все они были басками, которые вооруженными вышли на охоту на русских. Они бросались всем чем можно, не обращая внимания на семьи, пожилых людей и детей. А наши руководители показывают нам свою статистику и обвиняют людей не отсюда», – приводит источник слова одного из полицейских, присутствовавших на месте событий.