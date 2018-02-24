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    Рамос – о беспорядках в Бильбао: «Мы должны изменить ситуацию»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос высказал мнение о столкновении болельщиков накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком».

    «Футбол, спорт и общественность не могут оставаться равнодушными к насилию, страху и гибели людей. Мы должны изменить ситуацию», – написал футболист мадридцев в своем твиттере.

    Напомним, в результате беспорядков в Бильбао умер один из представителей правоохранительных органов. По информации СМИ, причиной его смерти стал инфаркт.

    Источник: Twitter

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    24.02.2018 13:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 февраля 2018, 13:26

      Всем горячего чая и кексиков

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 февраля 2018, 13:15

      Работайте со своими болельшиками

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 24 февраля 2018, 13:13

      Вообще-то вопрос к тамошнему МВД, которое допустило к службе человека с проблемами с сердцем к подавлению беспорядков. Испанский мент мог откинуться в любом беспорядке.

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > SKS6891 24 февраля 2018, 13:22

      SKS6891, это да. но теперь попробуй докажи.

      1
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК > SKS6891 24 февраля 2018, 14:18

      Это конечно так,но они представили общественности так,что это наши его убили!!!

      -1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > ВасяК 26 февраля 2018, 18:40

      Несколько статей испанских газет перечитал на тему беспорядков. Ни в одной не написано, что полицейский умер конкретно от рук русских. В ситуации все еще разбираются.

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