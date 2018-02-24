Рамос – о беспорядках в Бильбао: «Мы должны изменить ситуацию»

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказал мнение о столкновении болельщиков накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком».

«Футбол, спорт и общественность не могут оставаться равнодушными к насилию, страху и гибели людей. Мы должны изменить ситуацию», – написал футболист мадридцев в своем твиттере.

Напомним, в результате беспорядков в Бильбао умер один из представителей правоохранительных органов. По информации СМИ, причиной его смерти стал инфаркт.