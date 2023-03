Рамос – о беспорядках в Бильбао: «Мы должны изменить ситуацию»

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказал мнение о столкновении болельщиков накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком».

«Футбол, спорт и общественность не могут оставаться равнодушными к насилию, страху и гибели людей. Мы должны изменить ситуацию», – написал футболист мадридцев в своем твиттере.

Напомним, в результате беспорядков в Бильбао умер один из представителей правоохранительных органов. По информации СМИ, причиной его смерти стал инфаркт.

El fútbol, el deporte y la sociedad no podemos permanecer indiferentes ante la violencia, el miedo y la pérdida de vidas. Hay que actuar.Hay que impulsar un cambio.

Football, sport and society cannot remain indifferent to violence, fear and the loss of life. We must force change.