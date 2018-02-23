Рейнгольд – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: «Выиграла та команда, которая больше хотела. При этом уровень «Атлетика» – ниже среднего»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о вылете «Спартака» из 1/16 финала Лиги Европы.

В двухматчевом противостоянии московский клуб уступил «Атлетику» (3:4).

Ранее Рейнгольд назвал выступления красно-белых в еврокубках нынешнего сезона позором.

– В первом тайме «Спартак» много атаковал, но во втором давил уже «Атлетик». Получается испанский клуб валял дурака в первом тайме?

– Нет. Это связано с физическими кондициями. Команда еще не готова. И был момент, когда «Спартак» потерял инициативу. Но потом открылось второе дыхание. Последние 15 минут «Спартак» вновь завладел инициативой. Но я согласен – этого мало. Для нужного результата нужно было второй тайм провести как первый. Везде не хватило по чуть-чуть, но в итоге все по делу. Выиграла та команда, которая больше хотела. И при этом «Атлетик» – команда ниже среднего. С ней спокойно можно играть.