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  • Рейнгольд – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: «Выиграла та команда, которая больше хотела. При этом уровень «Атлетика» – ниже среднего»

Рейнгольд – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: «Выиграла та команда, которая больше хотела. При этом уровень «Атлетика» – ниже среднего»

23 февраля 2018, 22:01
7

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о вылете «Спартака» из 1/16 финала Лиги Европы.

В двухматчевом противостоянии московский клуб уступил «Атлетику» (3:4).

Ранее Рейнгольд назвал выступления красно-белых в еврокубках нынешнего сезона позором.

– В первом тайме «Спартак» много атаковал, но во втором давил уже «Атлетик». Получается испанский клуб валял дурака в первом тайме?

– Нет. Это связано с физическими кондициями. Команда еще не готова. И был момент, когда «Спартак» потерял инициативу. Но потом открылось второе дыхание. Последние 15 минут «Спартак» вновь завладел инициативой. Но я согласен – этого мало. Для нужного результата нужно было второй тайм провести как первый. Везде не хватило по чуть-чуть, но в итоге все по делу. Выиграла та команда, которая больше хотела. И при этом «Атлетик» – команда ниже среднего. С ней спокойно можно играть.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Спартак Атлетик Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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a-rakhmatov
1519412801
Жаль что Спартачи не прошли было бы весело 4 командам играть дальше в ЛЕ.
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Pro100Kid
1519415151
Они там все белены объелись? Уровень крепкой испанской команды ниже среднего?!!!!
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Vlad_Tverskoy
1519418094
седой 100 грамм хапнул...и решил засадить испанского аутсайдера)))клоун
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777+
1519420842
"И при этом «Атлетик» – команда ниже среднего. С ней спокойно можно играть." - Валера снова отжигает!!! По итогам двух матчей напрашивается вопрос: А каков уровень московского "Спартака"?.....
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x-x-x-x-x
1519425470
Атлетик сильнее любого клуба РФПЛ
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за ЦСКА с 1980г
1519478919
Рейнгольд прав! В его молодые годы Спартак от испанцев камня на камне не оставил бы. А сейчас 0:3 в первом тайме,а основной воротчик в запасе.
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