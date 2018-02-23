Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: «Выиграла та команда, которая больше хотела. При этом уровень «Атлетика» – ниже среднего»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о вылете «Спартака» из 1/16 финала Лиги Европы.

    В двухматчевом противостоянии московский клуб уступил «Атлетику» (3:4).

    Ранее Рейнгольд назвал выступления красно-белых в еврокубках нынешнего сезона позором.

    – В первом тайме «Спартак» много атаковал, но во втором давил уже «Атлетик». Получается испанский клуб валял дурака в первом тайме?

    – Нет. Это связано с физическими кондициями. Команда еще не готова. И был момент, когда «Спартак» потерял инициативу. Но потом открылось второе дыхание. Последние 15 минут «Спартак» вновь завладел инициативой. Но я согласен – этого мало. Для нужного результата нужно было второй тайм провести как первый. Везде не хватило по чуть-чуть, но в итоге все по делу. Выиграла та команда, которая больше хотела. И при этом «Атлетик» – команда ниже среднего. С ней спокойно можно играть.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2018 22:01
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 февраля 2018, 16:28

      Рейнгольд прав! В его молодые годы Спартак от испанцев камня на камне не оставил бы. А сейчас 0:3 в первом тайме,а основной воротчик в запасе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 февраля 2018, 01:37

      Атлетик сильнее любого клуба РФПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 24 февраля 2018, 00:20

      "И при этом «Атлетик» – команда ниже среднего. С ней спокойно можно играть." - Валера снова отжигает!!! По итогам двух матчей напрашивается вопрос: А каков уровень московского "Спартака"?.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 23 февраля 2018, 23:34

      седой 100 грамм хапнул...и решил засадить испанского аутсайдера)))клоун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 февраля 2018, 22:45

      Они там все белены объелись? Уровень крепкой испанской команды ниже среднего?!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Pro100Kid 24 февраля 2018, 10:38

      У ветерана предвесенний бред ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 февраля 2018, 22:06

      Жаль что Спартачи не прошли было бы весело 4 командам играть дальше в ЛЕ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11