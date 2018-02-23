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  • Рейнгольд – о выступлении «Спартака» в еврокубках: «Позор»

Рейнгольд – о выступлении «Спартака» в еврокубках: «Позор»

23 февраля 2018, 19:12
20

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил выступление «Спартака» в текущей еврокубковой кампании.

Напомним, московский клуб занял третье место в группе Лиги чемпионов и попал в 1/16 финала Лиги Европы, где по сумме двух встреч (3:4) уступил «Атлетику».

– Какую оценку выставите «Спартаку» за матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом сезоне?

– Позор. На «двойку». Самое интересное – не было сильных соперников. Ладно, с грандами играть, а здесь был клуб, который находится во втором десятке испанского чемпионата. О чем спорить? Это провал.

И ничем это Массимо Каррера оправдать не может. Если команда физически не готова – не надо ее гонять. Не надо играть на больших нагрузках. Вчера Сердар Таски на ровном месте получил травму. Как ра из-за этого. Под нагрузками можно играть только товарищеские матчи, и то если вы будете ходить пешком.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (20)
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insider_retro
1519402775
Ну, не знаю... Жестковато... Мне, как зрителю, интересно было смотреть 1-ый матч, но обидно осознавать его убийственный результат. В гостевом поединке, вообще, многое было прилично и достойно! Поэтому, позор - это не обоснованно и предвзято!...
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Сильвербой
1519403408
Нельзя сказать что команда не старалась, наверное это наш уровень!!!
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alexivanof197
1519403603
Таски всегда на равном месте подозрительно травмируется
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oyabun
1519404514
Ну о чем мы говорим, сравнивая Спартак с любой другой командой? Любой коллектив должен иметь 3 сбалансированные линии - защита, полузащита и нападение. И для того чтобы быть в Победителях, все эти линии должны быть сильны. А в Спартаке что? Защита слаба, будем откровенны. И даже очень слаба, учитывая травмированных сейчас игроков. Так о чем Рейнгольд? Разве Каррера виноват, что не покупают ему хороших защитников? Аренда Максимовича, это хорошо, но это как заплатка, вместо новых штанов - на время. А так проблема не решена.
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fanchik
1519404555
Исход противостояния решился в первой игре ,из-за грубых ошибок обороны Спартака в первом тайме.В целом Спартак играл лучше и интересней,но к сожалению эти факторы не всегда помогают пройти в следующий раунд А насчет" двойки" и позора" экспертное чучело"явно ошибается
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OfaZavr
1519405399
если бы не ошибки с выбором состава в первом матче то вполне по силам нам было пройти дальше, и дело не в неготовности команды.
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h3LL1k
1519405517
походу старческий маразм не лечиться ............
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Axe111
1519406488
Позорище
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VVM1964
1519408666
Бред полнейший .
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zigbert
1519463415
Если Рейнгогльду что то не понравится ,его уже не переубедишь.
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