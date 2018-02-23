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    Рейнгольд – о выступлении «Спартака» в еврокубках: «Позор»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил выступление «Спартака» в текущей еврокубковой кампании.

    Напомним, московский клуб занял третье место в группе Лиги чемпионов и попал в 1/16 финала Лиги Европы, где по сумме двух встреч (3:4) уступил «Атлетику».

    – Какую оценку выставите «Спартаку» за матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом сезоне?

    – Позор. На «двойку». Самое интересное – не было сильных соперников. Ладно, с грандами играть, а здесь был клуб, который находится во втором десятке испанского чемпионата. О чем спорить? Это провал.

    И ничем это Массимо Каррера оправдать не может. Если команда физически не готова – не надо ее гонять. Не надо играть на больших нагрузках. Вчера Сердар Таски на ровном месте получил травму. Как ра из-за этого. Под нагрузками можно играть только товарищеские матчи, и то если вы будете ходить пешком.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.02.2018 19:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 12:10

      Если Рейнгогльду что то не понравится ,его уже не переубедишь.

      2
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      Рейтинг: +4

      аоександр 24 февраля 2018, 06:32

      Все правильно позор, он и есть позор. Карреру давно пора в отставку. А то опять пошли отговорки - ну вот вылетели из ЛЧ, зато в лиге Европы покажем, вылетели из ЛЕ - зазвездим в чемпионате. Что скажет физрук если продуют Крыльям из Самары, потом Локомотиву и т.д.?

      -1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 23 февраля 2018, 22:25

      Это уровень российских клубов....

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 23 февраля 2018, 21:40

      даже я, болельщик Локо это позором назвать не могу...провалили первую игру, а во второй просто не дожали, ну не получилось, что теперь? камнями их забить?

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 февраля 2018, 20:21

      Позорище

      -2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 23 февраля 2018, 20:05

      походу старческий маразм не лечиться ............

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      Рейтинг: +380

      Гуус 23 февраля 2018, 20:04

      Я хоть и не фанат спартака, но скажу так* выступили как для российского клуба нормально, в лч заняли 3 место протиив команд таких как ливер и севилья если реално оценивать эти команды сильнее и опытнее спартака..
      тот же атлетик бильбао на данной стадии в ле был сильнейшим соперником среди всех какие были у наших в 1/16 финала... Только тупой скажет что атлетик слабая команда или аутсайдер примеры, но в принципе рейнгольд тупой значит ничего удивительного!!
      Удачи нашим клубам в 1/8 кто остался пусть выходят все в 1/4 а там посмотрим уже!!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 20:03

      если бы не ошибки с выбором состава в первом матче то вполне по силам нам было пройти дальше, и дело не в неготовности команды.

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 23 февраля 2018, 19:52

      Я уже не помню, когда Спартак выигрывал двухраундные поединки.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 23 февраля 2018, 19:49

      Исход противостояния решился в первой игре ,из-за грубых ошибок обороны Спартака в первом тайме.В целом Спартак играл лучше и интересней,но к сожалению эти факторы не всегда помогают пройти в следующий раунд А насчет" двойки" и позора" экспертное чучело"явно ошибается

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