Рейнгольд – о выступлении «Спартака» в еврокубках: «Позор»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил выступление «Спартака» в текущей еврокубковой кампании.

Напомним, московский клуб занял третье место в группе Лиги чемпионов и попал в 1/16 финала Лиги Европы, где по сумме двух встреч (3:4) уступил «Атлетику».

– Какую оценку выставите «Спартаку» за матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом сезоне?

– Позор. На «двойку». Самое интересное – не было сильных соперников. Ладно, с грандами играть, а здесь был клуб, который находится во втором десятке испанского чемпионата. О чем спорить? Это провал.

И ничем это Массимо Каррера оправдать не может. Если команда физически не готова – не надо ее гонять. Не надо играть на больших нагрузках. Вчера Сердар Таски на ровном месте получил травму. Как ра из-за этого. Под нагрузками можно играть только товарищеские матчи, и то если вы будете ходить пешком.