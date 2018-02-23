Гилерме: «Локомотив» знает, как играть при такой низкой температуре»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме считает, что мороз во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей», который состоялся накануне в Москве, сыграл на руку российской команде. Бразилец отметил, железнодорожники не первый раз играют при таких условиях.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Ницца» завершился со счетом 1:0 (результат первой встречи – 3:2).

— Ответный матч сильно отличался от первого, в котором красно-зеленые одержали волевую победу на выезде?

— Первая игра с «Ниццей» была сложнее в том плане, что мы впервые вышли на поле в официальном матче после зимнего перерыва. Во Франции же чемпионат в самом разгаре, и всегда непросто противостоять команде, у которой есть постоянная игровая практика. Это было особенно заметно в первые полчаса выездного поединка, когда наша команда попросту потерялась на поле. Но самое главное, что мы не теряли голову, потому что знали, что у нас есть еще остаток первого матча и целый второй, чтобы исправить ситуацию. И когда Ману Фернандеш отыграл в Ницце один мяч с пенальти в концовке первого тайма, у нас появилась уверенность, что все будет хорошо. И вторую половину встречи мы тогда провели совсем по-другому. Сегодня у «Локомотива» не очень получились стартовые пятнадцать минут, но мы не пропустили. А затем не только отодвинули игру от своих ворот, но сумели забить и взять игру под контроль.

— Что с вами случилось в том эпизоде, когда даже не подняли руки после удара Марио Балотелли, и мяч, пролетев над вашей головой, попал в перекладину?

— Я был слишком уверен в том, что мяч летит выше ворот. Конечно, ошибся, но мне повезло.

— Насколько тяжело было готовиться к ответному матчу в таких тяжелых погодных условиях? Минусовая температура мешала подготовке и игре?

— Безусловно, очень сложно играть в такую морозную погоду. Но мы уже привыкли. Не так давно, в концовке первой части чемпионата, «Локомотив» играл в похожих условиях в Хабаровске. А в позапрошлом сезоне был подобный экстремальный выезд в Оренбург. Так что мы уже знаем, как играть при такой низкой температуре воздуха.