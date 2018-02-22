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    Актер Баринов: «Русский мороз всегда был на нашей стороне в противостоянии с французами»

    Народный артист РФ Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча «Локомотив»«Ницца» в рамках второй части противостояния 1/16 финала Лиги Европы.

    «В данном случае соглашусь с Юрием Семиным: «Ницца» – фаворит. Уровень подготовки у них выше, функционально футболисты лучше готовы. Техника хорошая, вспомните первую игру. Про наш левый край обороны не хочется вспоминать. Там было все что можно. Только мужество игроков и мудрость Семина позволили победить.

    «Локомотиву» будет чуть легче, ведь мы и проиграть можем. Главное – не держать подобных мыслей в голове, а то точно проиграем и вылетим. Лига Европы – не тот турнир, на который можно наплевать. Будет серьезная борьба. Сейчас очень тревожит отсутствие игровой практики у наших футболистов. Начнется чемпионат – будет легче.

    Плюс мне кажется, что «Ницца» недооценила «Локомотив». Сегодня у них будут уже другие задачи, другие цели. Надеюсь, что их оборона продолжит хромать, как в первой игре, и мы сможем этим воспользоваться. Ну и, конечно, русский мороз. Он всегда был на нашей стороне в противостоянии с французами», — сказал Баринов.

    Напомним, матч в Ницце завершился победой московского клуба со счетом 3:2.

    Начало матча – в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2018 16:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +839

      Князев 22 февраля 2018, 17:18

      Согласен, но у нас есть большие плюсы! Дружный сплочённый коллектив, замечательные футболисты: Фернандеш, Алексей и Антон Миранчуки, удивительный Фарфан, поправившийся Ари. И все остальные отличные игроки: Игорь Денисов, Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов, входящий в форму Чорлука, Лысов, Баринов, Рыбус. Да кого не возьми, могут даже со скамейки показать феерическую игру!!!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 16:57

      Локо, только победа!

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