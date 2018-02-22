Актер Баринов: «Русский мороз всегда был на нашей стороне в противостоянии с французами»

Народный артист РФ Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» – «Ницца» в рамках второй части противостояния 1/16 финала Лиги Европы.

«В данном случае соглашусь с Юрием Семиным: «Ницца» – фаворит. Уровень подготовки у них выше, функционально футболисты лучше готовы. Техника хорошая, вспомните первую игру. Про наш левый край обороны не хочется вспоминать. Там было все что можно. Только мужество игроков и мудрость Семина позволили победить.



«Локомотиву» будет чуть легче, ведь мы и проиграть можем. Главное – не держать подобных мыслей в голове, а то точно проиграем и вылетим. Лига Европы – не тот турнир, на который можно наплевать. Будет серьезная борьба. Сейчас очень тревожит отсутствие игровой практики у наших футболистов. Начнется чемпионат – будет легче.



Плюс мне кажется, что «Ницца» недооценила «Локомотив». Сегодня у них будут уже другие задачи, другие цели. Надеюсь, что их оборона продолжит хромать, как в первой игре, и мы сможем этим воспользоваться. Ну и, конечно, русский мороз. Он всегда был на нашей стороне в противостоянии с французами», — сказал Баринов.

Напомним, матч в Ницце завершился победой московского клуба со счетом 3:2.

Начало матча – в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.