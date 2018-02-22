Ханни – о переходе в «Спартак»: «Искал баланс между сильным проектом и клубом, где можно прилично зарабатывать»

Новичок «Спартака» Софьян Ханни рассказал о переходе в московский клуб из «Андерлехта».

«Я искал баланс между сильным спортивным проектом, в котором я смогу каждый сезон играть в еврокубках и бороться за чемпионство, и клубом, в котором бы я смог прилично зарабатывать. Это мне удалось найти в «Спартаке».

В чемпионате России я, к тому же, могу сделать шаг вперед. «Спартаку» была нужна десятка, и я был в их шорт-листе. О переговорах ничего не знал до января, но когда был на сборе с «Андерлехтом» в Испании, мне сообщили, что я приоритетная цель «Спартака».

Однако тогда в клубе посчитали, что я не смогу играть на европейском уровне, но все изменилось после матча против «Генка», в котором я забил 2 гола», – Sports.ru приводит слова алжирца в интервью Sport/Voetbalmagazine.

Сумма перехода 27-летнего хавбека оценивается в 8 миллионов евро.