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    Ханни – о переходе в «Спартак»: «Искал баланс между сильным проектом и клубом, где можно прилично зарабатывать»

    Новичок «Спартака» Софьян Ханни рассказал о переходе в московский клуб из «Андерлехта».

    «Я искал баланс между сильным спортивным проектом, в котором я смогу каждый сезон играть в еврокубках и бороться за чемпионство, и клубом, в котором бы я смог прилично зарабатывать. Это мне удалось найти в «Спартаке».

    В чемпионате России я, к тому же, могу сделать шаг вперед. «Спартаку» была нужна десятка, и я был в их шорт-листе. О переговорах ничего не знал до января, но когда был на сборе с «Андерлехтом» в Испании, мне сообщили, что я приоритетная цель «Спартака».

    Однако тогда в клубе посчитали, что я не смогу играть на европейском уровне, но все изменилось после матча против «Генка», в котором я забил 2 гола», – Sports.ru приводит слова алжирца в интервью Sport/Voetbalmagazine.

    Сумма перехода 27-летнего хавбека оценивается в 8 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 12:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 18:01

      честно и правильно смотрит на свои желании и приоритеты.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 февраля 2018, 17:02

      раз хорошие деньги должна и хорошая от тебя и игра ждём тебя на поле битвы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 16:44

      Для нас все это уходит на второй план.Главное добротная и продуктивная игра в Спартаке.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 22 февраля 2018, 15:03

      Он знает, что этот весенний плей оф первый у Спартака за 7!!! лет. Стабильность он нашёл это точно)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 14:40

      " Правильная философия", ничего не скажешь

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 февраля 2018, 13:52

      Прям как Понтус Вернблум,тоже говорил,что футбол для него путь к заработку.
      Удачи Ханни в России

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 22 февраля 2018, 13:51

      В первом матче понравился.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 13:31

      Прагматичный по жизни, посмотрим каков на поле...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 февраля 2018, 13:11

      Нормальный адекватный ответ,,,,,а кто из нас не хочет хорошо зарабатывать и что б работа была по душе????

      5
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 февраля 2018, 13:07

      Хоть кто то из футболистов откровенно признается что деньги решают если не все, то как минимум наполовину при переходе. И правильно Ханни сказал, всегда надо искать золотую середину.

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