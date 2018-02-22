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  • Ханни – о переходе в «Спартак»: «Искал баланс между сильным проектом и клубом, где можно прилично зарабатывать»

Ханни – о переходе в «Спартак»: «Искал баланс между сильным проектом и клубом, где можно прилично зарабатывать»

22 февраля 2018, 12:55
11

Новичок «Спартака» Софьян Ханни рассказал о переходе в московский клуб из «Андерлехта».

«Я искал баланс между сильным спортивным проектом, в котором я смогу каждый сезон играть в еврокубках и бороться за чемпионство, и клубом, в котором бы я смог прилично зарабатывать. Это мне удалось найти в «Спартаке».

В чемпионате России я, к тому же, могу сделать шаг вперед. «Спартаку» была нужна десятка, и я был в их шорт-листе. О переговорах ничего не знал до января, но когда был на сборе с «Андерлехтом» в Испании, мне сообщили, что я приоритетная цель «Спартака».

Однако тогда в клубе посчитали, что я не смогу играть на европейском уровне, но все изменилось после матча против «Генка», в котором я забил 2 гола», – Sports.ru приводит слова алжирца в интервью Sport/Voetbalmagazine.

Сумма перехода 27-летнего хавбека оценивается в 8 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Андерлехт Ханни Софьян
Комментарии (11)
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Shogun
1519293748
Вот красавчик признался, что приехал просто за баблом, а отговорки про чемпионство и еврокубки ересь, чемпионство можно было и в Бельгии взять и в Европе играют они каждый сезон
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oyabun
1519294071
Хоть кто то из футболистов откровенно признается что деньги решают если не все, то как минимум наполовину при переходе. И правильно Ханни сказал, всегда надо искать золотую середину.
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slavа0508
1519294309
Нормальный адекватный ответ,,,,,а кто из нас не хочет хорошо зарабатывать и что б работа была по душе????
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insider_retro
1519295485
Прагматичный по жизни, посмотрим каков на поле...
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Cromathaar
1519296685
В первом матче понравился.
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Татарин за ЦСКА
1519296750
Прям как Понтус Вернблум,тоже говорил,что футбол для него путь к заработку. Удачи Ханни в России
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RotBerg
1519301039
Он знает, что этот весенний плей оф первый у Спартака за 7!!! лет. Стабильность он нашёл это точно)))
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zigbert
1519307097
Для нас все это уходит на второй план.Главное добротная и продуктивная игра в Спартаке.
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Полная Канистра
1519308137
раз хорошие деньги должна и хорошая от тебя и игра ждём тебя на поле битвы
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OfaZavr
1519311678
честно и правильно смотрит на свои желании и приоритеты.
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