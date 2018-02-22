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    Лига Европы. «Локомотив» примет в Москве «Ниццу»

    В четверг, 22 февраля, футболисты «Локомотива» на своем стадионе будут принимать «Ниццу» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. В первой встрече столичные футболисты смогли обыграть соперника на его поле – 3:2.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Ницца». Начало в 19:00, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 08:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 февраля 2018, 15:25

      Вперед парни! Ждем победу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 февраля 2018, 15:20

      Давайте родные не подведите !Удачи ЛОКО!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 февраля 2018, 12:07

      Палыч правильно сказал:ротивостояние состоит из двух матчей.Задача сделана на 50%.
      Поэтому мяч круглый и поле квадратное.Булки нельзя расслаблять.Как сыграть от обороны или атаку?Скажу так Палыч сам разберётся.Удачи Железке!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 11:12

      Локо просто обязаны сохранить преимущество добытое в нелегкой борьбе на чужом поле и на своем сыграть по максимуму сконцентрировано! Верим что пройдете в 1/8!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 февраля 2018, 11:09

      Думаю 2-0 и должен забить Ари который наиграл на гол в Ницце

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 11:02

      От обороны играть нельзя Ницца просто задавит, а вот поддерживать ритм игры вот это то, и 1-1 никого не обидет

      10
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 февраля 2018, 09:59

      Удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > яйва-яйва 22 февраля 2018, 13:24

      Конкурент!!! Приветище!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 09:19

      Главная задача Локомотива пожалуй -по строже сыграть в обороне.

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 22 февраля 2018, 09:15

      Красивой игры и победы Локомотиву! Ждём выхода в 1/8 ЛЕ

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 22 февраля 2018, 09:14

      давай Локо, ждем выхода в 1/8!

      2
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