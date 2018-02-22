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    Каррера: «Чтобы пройти «Атлетик», нам нужно победить как минимум 3:0. Будем чем-то рисковать»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» оценил шансы московского клуба на выход в следующий этап.

    В первой игре «Атлетик» победил со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – Чтобы пройти дальше в Лиге Европы, надо забивать три мяча. Как вы это видите в теории?

    – Я знаю, что нам надо как минимум победить 3:0, чтобы пройти дальше. Это нелегко. Конечно, мы будем чем-то рисковать. Для этого мы и здесь, чтобы завтра сыграть и побороться за победу. Завтра все игроки выложатся на 130%, чтобы перевернуть ситуацию. Это нелегко, но мяч круглый.

    «Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2018 01:45
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 22 февраля 2018, 17:41

      Если посмотреть на игру первого матча ( не на результат) то Спартак смотрелся не плохо. Думаю сегодня шансы есть и Каррера сделает правильные выводы из матча в Москве

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 февраля 2018, 14:00

      Да ну, в это не верится. В лучшем случае победят а-ля 1-2. А так, скорее всего, больше, чем на ничью и надеяться не стоит. Вот Зенит и Локо должны идти дальше, а Спартак, видимо, уже закончил свой еврокубковый сезон.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 февраля 2018, 12:12

      Правильно!Очень поможет быстрый гол.в Атлетик тоже люди и могут дрогнуть при требунах, родные трибуны как помогают,но бывает и обратный эффект.В любом случае ждем красивой игры от Спама.Вперед Москва позади!

      0
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 22 февраля 2018, 12:11

      Главное опять 7:0 не получить.

      1
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      Рейтинг: +40

      стикс 22 февраля 2018, 12:10

      крышка Спартаку

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 февраля 2018, 11:50

      Рискни...Реброва- в нападение. Все равно от него в воротах ни какой пользы.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 февраля 2018, 10:54

      раскрепоститесь и играйте в свою игру тогда можете сделать счет в нашу пользу

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:52

      вы уж постарайтесь и исправьте косяки первой игры, будем верить до конца!

      4
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 22 февраля 2018, 10:14

      А давайте вспомним Тулузу! 5:1 с 1:3 все таки отыграли, и сейчас все возможно!

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Бабушка Зильзиля 22 февраля 2018, 12:13

      и Севилью вспомним ,ведь может!

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 22 февраля 2018, 10:13

      Удачи, чо.... пусь Спартак совершит сегодня чудо

      2
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