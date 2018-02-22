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  • Каррера: «Чтобы пройти «Атлетик», нам нужно победить как минимум 3:0. Будем чем-то рисковать»

Каррера: «Чтобы пройти «Атлетик», нам нужно победить как минимум 3:0. Будем чем-то рисковать»

22 февраля 2018, 01:45
31

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» оценил шансы московского клуба на выход в следующий этап.

В первой игре «Атлетик» победил со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Чтобы пройти дальше в Лиге Европы, надо забивать три мяча. Как вы это видите в теории?

– Я знаю, что нам надо как минимум победить 3:0, чтобы пройти дальше. Это нелегко. Конечно, мы будем чем-то рисковать. Для этого мы и здесь, чтобы завтра сыграть и побороться за победу. Завтра все игроки выложатся на 130%, чтобы перевернуть ситуацию. Это нелегко, но мяч круглый.

«Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Атлетик Спартак Каррера Массимо
Комментарии (31)
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Spartanez 300
1519258011
Надежда всегда есть на положительный исход , вот на нее и будем уповать . Вперед "Спартак" !
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Ще Гевара
1519270220
С первых минут как в последний раз!
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Диктор
1519273002
Ну так рискуйте-кто не рискует тот не пьет шампанское.
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Obojaemiy
1519273007
Не знаете что делать с мячом отдайте Адриано!
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Татарин за ЦСКА
1519273283
Я думаю,Спартак просто сливает этот турнир. Если я не прав,то желаю удачи и победы!!!!
Ответить
Татарин за ЦСКА
1519273371
Играем 3:1 отбиваемся в дополнительные таймы и надеимся на пенальти!!!! Удачи
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oyabun
1519274861
Интересно почему 130%, а не 150 или 200..? Наверное Каррера прячет в рукаве Джокера. В любом случае удачи нам и надеемся только на Победу!!
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lekseij2007
1519275744
Странный , не логический первый матч. Играя лучше , получали голы, правда, не без ошибок защиты. Если не ошибиться в начале второго матча , не развалиться, как с Ливером, и забить, то реально и отыграть.
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zigbert
1519279743
Задача не из легких,забивать придется много.Удачи Спартаку.
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Бабушка Зильзиля
1519283671
А давайте вспомним Тулузу! 5:1 с 1:3 все таки отыграли, и сейчас все возможно!
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