Каррера: «Чтобы пройти «Атлетик», нам нужно победить как минимум 3:0. Будем чем-то рисковать»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» оценил шансы московского клуба на выход в следующий этап.

В первой игре «Атлетик» победил со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Чтобы пройти дальше в Лиге Европы, надо забивать три мяча. Как вы это видите в теории?

– Я знаю, что нам надо как минимум победить 3:0, чтобы пройти дальше. Это нелегко. Конечно, мы будем чем-то рисковать. Для этого мы и здесь, чтобы завтра сыграть и побороться за победу. Завтра все игроки выложатся на 130%, чтобы перевернуть ситуацию. Это нелегко, но мяч круглый.

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