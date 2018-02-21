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    Каррера: «Обидно ли, когда проигрываешь 13-й команде Испании? Нет, потому что «Атлетик» – сильный клуб»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» оценил силу соперника.

    В первой игре баски победили со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – Когда первая команда России проигрывает 13-й Испании – это обидно?

    – Нет, потому что «Атлетик» – сильный клуб. Мы не должны стыдиться. К тому же в футболе вообще часто бывает, что побеждает команда, которая на бумаге слабее. Нужно уметь принимать поражения. Завтра будет непросто, придется рисковать. Игроки должны отдать 130 процентов сил, чтобы все перевернуть.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2018 23:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:33

      очень обидно как нелепо напропускали с не самым сильным соперником.

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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 22 февраля 2018, 08:51

      Всем обидно,а Каррере нет! Всё по...й!?

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 22 февраля 2018, 04:29

      Слушай,очень обидно-да-а...Но я тебе этого не скажу.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 23:12

      Массимо, ты НЕПРАВ! Большинству, нам болельщикам, очень обидно! Обидно за то, что пропустили три, а забили всего один, за то, что нелепо сыграли Ребров и Кутепов. Обидно потому, что мы - Спартак. Нам всегда будет обидно. Но мы быстро отходим, если в следующей игре Спартак побеждает.

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      Рейтинг: +876

      movie 21 февраля 2018, 23:09

      переворачивайте ребятки, переворачивайте

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