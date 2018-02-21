Каррера: «Обидно ли, когда проигрываешь 13-й команде Испании? Нет, потому что «Атлетик» – сильный клуб»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» оценил силу соперника.

В первой игре баски победили со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Когда первая команда России проигрывает 13-й Испании – это обидно?

– Нет, потому что «Атлетик» – сильный клуб. Мы не должны стыдиться. К тому же в футболе вообще часто бывает, что побеждает команда, которая на бумаге слабее. Нужно уметь принимать поражения. Завтра будет непросто, придется рисковать. Игроки должны отдать 130 процентов сил, чтобы все перевернуть.

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