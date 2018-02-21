Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «У Селихова лишний вес? Он не играл с «Атлетиком» просто потому, что я выбрал Реброва»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» рассказал о выборе вратарей в данном противостоянии.

    Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – Говорят, что Селихов не играл в Москве из-за проблем с лишним весом. Как у него дела сейчас?

    – Если бы отталкивался от веса, определяя состав, то даже не знаю, кто бы тогда играл. Селихов не играл просто потому, что я выбрал Реброва. Не надо писать все подряд.

    – Вы уже решили, кто будет в воротах?

    – Да. Но вам не скажу.

    «Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2018 22:07
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:29

      я так и знал что это бред про вес, а вот насчет кто сегодня будет на воротах надеюсь Массимо верно решил и не будет давать шанс исправлять ошибки Реброву.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 09:36

      Все в руках Карреры.Кому он больше доверяет,тот и займет место в воротах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 февраля 2018, 07:29

      Поставь Реброва-дай нам повод разочароваться в тебе...............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 22 февраля 2018, 06:23

      Выбрал и ошибся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 февраля 2018, 05:36

      Теперь Селихов будет в воротах, а у Реброва будет лишний вес.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sergor 21 февраля 2018, 23:51

      С вратарями так нельзя, то один то Селихов первый номер, то Ребров, в конечном итоге это повлияет на уверенности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 21 февраля 2018, 22:42

      Каррера решил проиграть значит у себя, стоит сделать другой выбор в гостях

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2018, 22:36

      И видимо-это главная ошибка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 февраля 2018, 22:34

      Да по большому счету всеравно кто будет стоять, главное что бы не пропускал!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 21 февраля 2018, 22:31

      Завтра логично ставить опять Реброва: повеселил публику в Москве, пусть повеселит и в Бильбао. Пусть изопьёт свою чашу до дна, чтоб до конца сезона мы о нём и не вспоминали.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11