Каррера: «У Селихова лишний вес? Он не играл с «Атлетиком» просто потому, что я выбрал Реброва»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» рассказал о выборе вратарей в данном противостоянии.

Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Говорят, что Селихов не играл в Москве из-за проблем с лишним весом. Как у него дела сейчас?

– Если бы отталкивался от веса, определяя состав, то даже не знаю, кто бы тогда играл. Селихов не играл просто потому, что я выбрал Реброва. Не надо писать все подряд.

– Вы уже решили, кто будет в воротах?

– Да. Но вам не скажу.

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