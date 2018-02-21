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    Рахимич: «Дома ЦСКА покажет совершенно другую игру, чем в Сербии»

    Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич уверен, что армейцы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» покажут более качественный футбол, чем в Сербии.

    «Дома ЦСКА покажет совершенно другую игру, чем неделей ранее в Сербии. У красно-синих хорошие шансы, они должны побеждать «Црвену» и выходить в следующий раунд. Тем более игра пройдет в родных стенах.

    Видно, что ЦСКА было сложно в первом официальном матче нового года, но я уверен, что команда будет прибавлять», – заявил Рахимич.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» состоится в среду, 21 февраля, в 20:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

    Источник: Известия

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    21.02.2018 07:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 13:44

      ну будем надеяться .

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 февраля 2018, 10:24

      Хотелось бы верить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 21 февраля 2018, 09:41

      Конечно,игра будет другая и очень скоростная-к вечеру минус 10 точно будет!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 февраля 2018, 08:40

      Ждём победы ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +1532

      starche 21 февраля 2018, 08:22

      Не факт.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 февраля 2018, 07:13

      Очень надеюсь! В гостях не впечатлила!!! Тактика за сербами была...

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