Рахимич: «Дома ЦСКА покажет совершенно другую игру, чем в Сербии»

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич уверен, что армейцы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» покажут более качественный футбол, чем в Сербии.

«Дома ЦСКА покажет совершенно другую игру, чем неделей ранее в Сербии. У красно-синих хорошие шансы, они должны побеждать «Црвену» и выходить в следующий раунд. Тем более игра пройдет в родных стенах.

Видно, что ЦСКА было сложно в первом официальном матче нового года, но я уверен, что команда будет прибавлять», – заявил Рахимич.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» состоится в среду, 21 февраля, в 20:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.