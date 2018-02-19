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    Левандовски не думает о переходе в «Реал»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски предпочитает думать о футболе в форме мюнхенского клуба, а не о слухах с переходом в «Реал».

    «В данный момент я не забиваю голову мыслями о возможном переходе в «Реал». Если бы я, будучи игроком «Баварии», начал думать обо всех подобных слухах, то на пользу мне это бы точно не пошло.

    Мне нужно сосредотачиваться на футболе, а не слухах. В данный момент я футболист «Баварии» и хочу отдавать всего себя своему клубу. И это для меня на первом месте», – заявил Левандовски.

    Ранее сообщалось, что сам форвард не против перебраться в «Реал».

    Источник: Goal.com

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    19.02.2018 09:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 26 февраля 2018, 01:23

      Да не возьмут его в среал. Он для них старый. Кристинка и тот чисто на имидже держится иначе б давно в аль итихад какой сплавили. Хватит уже уток разводить.

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