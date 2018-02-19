Левандовски не думает о переходе в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски предпочитает думать о футболе в форме мюнхенского клуба, а не о слухах с переходом в «Реал».

«В данный момент я не забиваю голову мыслями о возможном переходе в «Реал». Если бы я, будучи игроком «Баварии», начал думать обо всех подобных слухах, то на пользу мне это бы точно не пошло.

Мне нужно сосредотачиваться на футболе, а не слухах. В данный момент я футболист «Баварии» и хочу отдавать всего себя своему клубу. И это для меня на первом месте», – заявил Левандовски.

Ранее сообщалось, что сам форвард не против перебраться в «Реал».