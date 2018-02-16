Геркус: «В Ницце наши парни показали отличную игру. Хет-трик Фернандеша стал украшением победы»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу клуба над «Ниццей» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Вчера на «Альянц Ривьере» в Ницце парни показали отличную игру, сложно выделить кого-то отдельно. Но хет-трик Ману (о Фернандеше – прим. «Бомбардира») стал отличным украшением победы и абсолютно заслуженно позволил нашему полузащитнику войти в символическую сборную ЛЕ!», – написал функционер в твиттере.

Полный состав сборной недели в Лиге Европы доступен по ссылке.

Лидер РФПЛ примет французский клуб в рамках ответной встречи 22 февраля.