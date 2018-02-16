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    Геркус: «В Ницце наши парни показали отличную игру. Хет-трик Фернандеша стал украшением победы»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу клуба над «Ниццей» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Вчера на «Альянц Ривьере» в Ницце парни показали отличную игру, сложно выделить кого-то отдельно. Но хет-трик Ману (о Фернандеше – прим. «Бомбардира») стал отличным украшением победы и абсолютно заслуженно позволил нашему полузащитнику войти в символическую сборную ЛЕ!», – написал функционер в твиттере.

    Полный состав сборной недели в Лиге Европы доступен по ссылке.

    Лидер РФПЛ примет французский клуб в рамках ответной встречи 22 февраля.

    Источник: Twitter

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    16.02.2018 16:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +43

      SeriоuS 16 февраля 2018, 19:02

      В этом сезоне Локо подарил столько классных матчей, сколько не показывал последние лет 10.

      0
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 16 февраля 2018, 17:44

      Точно чемпионами будут.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 февраля 2018, 17:41

      Локо вчера порадовал.. В отличие от других. На ходу команда видимо. Шпалыч молодец!! Спартаку трудно будет ..

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 февраля 2018, 17:11

      Поздравляю Локо, приятно было смотреть, не то, что некоторые.

      7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 16:46

      Уверен, хет-трик Фернандеша - это мощный стимул для бомбардиров Фарфана и Ари. Забивайте побольше парни!

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 16 февраля 2018, 16:17

      получается,что Локо показывает чемпионскую игру? в отличии от всех остальных претендентов на чемпионство РФ...очень невнятные все...((

      4
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