Ловчев: «Характер Семина передается «Локомотиву»

Вся заслуга , нужно уже понимать человека,имя которого мы не знаем, но сделал он героический шаг для Локомотива-отцепил от паровоза БАБИЩУ, и вернул старого проверенного годами машиниста, и он сам поехал. И нет разницы , кто там сегодня делает трехи, не Фернандешь, так другой был бы. Главное нужно поставить памятник неизвестному любителю футбола и понимающему , что где бабы , там одни эмоции и перехлесты и вечные козни...
Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил волевую победу «Локомотива» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы», который прошел во Франции.
«Пару слов про «Локомотив». Характер Семина передается команде. Проигрывать на выезде очень крепкому сопернику 0:2 и выиграть, это дорого стоит.
Ну и в команде появились сильные лидеры – Фарфан, Фернандеш, заметно прогрессируют братья Миранчуки», – сказал Ловчев.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» – «Локомотив» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.