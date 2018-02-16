Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Характер Семина передается «Локомотиву»

    Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил волевую победу «Локомотива» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы», который прошел во Франции.

    «Пару слов про «Локомотив». Характер Семина передается команде. Проигрывать на выезде очень крепкому сопернику 0:2 и выиграть, это дорого стоит.

    Ну и в команде появились сильные лидеры – Фарфан, Фернандеш, заметно прогрессируют братья Миранчуки», – сказал Ловчев.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» – «Локомотив» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2018 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 16 февраля 2018, 19:02

      Вся заслуга , нужно уже понимать человека,имя которого мы не знаем, но сделал он героический шаг для Локомотива-отцепил от паровоза БАБИЩУ, и вернул старого проверенного годами машиниста, и он сам поехал. И нет разницы , кто там сегодня делает трехи, не Фернандешь, так другой был бы. Главное нужно поставить памятник неизвестному любителю футбола и понимающему , что где бабы , там одни эмоции и перехлесты и вечные козни...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 16 февраля 2018, 18:46

      уважуха Палычу , лучший !
      пример для других , наберут иносранцев, а толку ноль, одни понты ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 февраля 2018, 15:51

      проигрывает тренер, выигрывает команда... Семин лучший тренер в России. Локо никто не помешает стать чемпионом в этом году, игры трех претендентов мы уже увидели на этой неделе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 13:00

      Шпалыч сделал команду. На пустом месте!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 12:52

      Так формируется философия клуба. Звучит немного пафосно, но создаётся с большим трудом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 16 февраля 2018, 12:44

      Локо с победой! Дома должны показать свои игру и пройти дальше!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11