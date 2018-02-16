Ловчев: «Характер Семина передается «Локомотиву»

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил волевую победу «Локомотива» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы», который прошел во Франции.

«Пару слов про «Локомотив». Характер Семина передается команде. Проигрывать на выезде очень крепкому сопернику 0:2 и выиграть, это дорого стоит.

Ну и в команде появились сильные лидеры – Фарфан, Фернандеш, заметно прогрессируют братья Миранчуки», – сказал Ловчев.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» – «Локомотив» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.