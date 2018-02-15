Полузащитник «Селтика» Битон выбыл до конца сезона

Полузащитник «Селтика» Нир Битон не сможет помочь своей команде в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом», сообщает пресс-служба клуба из Глазго. Футболист не появится на поле в этом сезоне.

26-летний футболист сборной Израиля выбыл до конца сезона из строя из-за травмы колена. Он пополнил длинный список травмированных игроков шотландской команды, в который уже входит семь игроков.

В текущем сезоне Битон сыграл в 23 матчах во всех турнирах за «Селтик», в которых сделал две голевые передачи.