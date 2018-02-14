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    Ватцке: «Боруссия» хотела полностью купить Батшуайи. Но если Абрамович говорит «нет», это значит «нет»

    Вчера «Бомбардир» писал о намерении «Боруссии» выкупить контракт Миши Батшуайи, арендованного у «Челси».

    Исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке сообщил подробности процесса.

    «Мы пытались полностью выкупить Батшуайи еще до момента оформления аренды. Но этот вариант не подходил «Челси». Если Роман Абрамович (владелец синих – прим. «Бомбардира»), говорит «нет», это значит «нет», – цитирует Ватцке Teamtalk.

    В двух матчах Бундеслиги игрок сборной Бельгии забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Суммарно в сезоне-2017/18 форвард забил 15 голов и отдал три голевых паса в 28 играх всех турниров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 17:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 14 февраля 2018, 20:45

      Этой новости несколько дней. Бомбардир - помойка

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Bulat Sultanov 14 февраля 2018, 20:52

      ты что ***** ? заминусовал мой коммент про целующихся скоулза и невилла ??? аргументируй свой минус,*****

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