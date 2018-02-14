Ватцке: «Боруссия» хотела полностью купить Батшуайи. Но если Абрамович говорит «нет», это значит «нет»

Вчера «Бомбардир» писал о намерении «Боруссии» выкупить контракт Миши Батшуайи, арендованного у «Челси».

Исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке сообщил подробности процесса.

«Мы пытались полностью выкупить Батшуайи еще до момента оформления аренды. Но этот вариант не подходил «Челси». Если Роман Абрамович (владелец синих – прим. «Бомбардира»), говорит «нет», это значит «нет», – цитирует Ватцке Teamtalk.

В двух матчах Бундеслиги игрок сборной Бельгии забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Суммарно в сезоне-2017/18 форвард забил 15 голов и отдал три голевых паса в 28 играх всех турниров.