Дортмундская «Боруссия» планирует выкупить контракт Батшуайи у «Челси»

Надеюсь останется,он конечно нужен.Хотя если так продолжит,за него челсюки загнут конкретно,а зная Ватцке,точно скажу,что он не отломит много денег.Ему лучше набрать вчерашних школьников и продать затем подороже
Руководство дортмундской «Боруссии» рассматривает вариант с заключением полноценного контракта и выкупом у «Челси» прав на нападающего Миши Батшуайи, сообщает London Evening Standard.
Сейчас 24-летний бельгиец выступает за «Боруссию» на правах аренды. Соглашение было подписано в последний день зимнего трансферного окна.
За это время нападающий провел в составе дортмундского клуба два матча в Бундеслиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.