Дортмундская «Боруссия» планирует выкупить контракт Батшуайи у «Челси»

Руководство дортмундской «Боруссии» рассматривает вариант с заключением полноценного контракта и выкупом у «Челси» прав на нападающего Миши Батшуайи, сообщает London Evening Standard.

Сейчас 24-летний бельгиец выступает за «Боруссию» на правах аренды. Соглашение было подписано в последний день зимнего трансферного окна.

За это время нападающий провел в составе дортмундского клуба два матча в Бундеслиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.