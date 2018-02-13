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    Дортмундская «Боруссия» планирует выкупить контракт Батшуайи у «Челси»

    Руководство дортмундской «Боруссии» рассматривает вариант с заключением полноценного контракта и выкупом у «Челси» прав на нападающего Миши Батшуайи, сообщает London Evening Standard.

    Сейчас 24-летний бельгиец выступает за «Боруссию» на правах аренды. Соглашение было подписано в последний день зимнего трансферного окна.

    За это время нападающий провел в составе дортмундского клуба два матча в Бундеслиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +686

      старина 13 февраля 2018, 12:50

      Надеюсь останется,он конечно нужен.Хотя если так продолжит,за него челсюки загнут конкретно,а зная Ватцке,точно скажу,что он не отломит много денег.Ему лучше набрать вчерашних школьников и продать затем подороже

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 февраля 2018, 11:53

      Классный нападающий, только вот не повторил бы путь Обамеянга, Мхитаряна и Дембеле)))

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