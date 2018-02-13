Тошич: «С удовольствием посмотрел бы игру «Црвены Звезды» и ЦСКА вживую, но это нереально для футболиста «Партизана»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что не сможет пойти на стадион «Црвены Звезды», чтобы поддержать российский клуб, так как выступает сейчас в составе «Партизана».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.

– Вашему «Партизану» в четверг играть в Лиге Европы против «Виктории». Значит, во вторник не сможете на стадионе подержать ЦСКА?

– Я с удовольствием посмотрел бы игру вживую. Но мне как футболисту «Партизана» тяжело сидеть на стадионе «Црвены Звезды». Наверное, вы меня поймете. Это все равно, что футболист ЦСКА пойдет на арену «Спартака». Это нереально.

– А если пойти на гостевой сектор?

– Я об этом еще не думал. Но спасибо за предложение (улыбается).