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    ФедералПресс: Кремль запретил центральным каналам показывать Мутко 

    Центральным телеканалам дана установка не показывать вице-премьера РФ Виталия Мутко в преддверии зимних Олимпийских игр. Об этом «ФедералПресс» сообщил источник на одном центральных каналов и позже подтвердил собеседник, близкий к администрации президента.

    Такая установка дана Кремлем и связана с допинговым скандалом. Напомним, что российские спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских играх под флагом своей страны.

    Ранее Мутко на полгода сложил полномочия президента РФС и покинул пост председателя организационного комитета ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2018 15:07
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 8 февраля 2018, 21:20

      Еще бы олимпиаду запретили показывать, тогда бы хоть немного оправдались за то, как смачно просрали наш спорт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 февраля 2018, 20:19

      лучше бы гнали его в шею

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 февраля 2018, 20:17

      лучше бы гнали бы его в шею

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 февраля 2018, 20:02

      Следующим шагом будут сообщения из СК : где, сколько и когда !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 8 февраля 2018, 19:41

      На исправление в родной флот и в бесконечное плавание.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 февраля 2018, 19:30

      Без этой рожи рейтинг ТВ не упадет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 8 февраля 2018, 19:17

      Нужно похожий запрет дать похоронным компаниям.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 февраля 2018, 19:17

      Раньше всё это надо было делать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 февраля 2018, 19:16

      Правильно! Раздражитель еще тот!!!

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 8 февраля 2018, 19:12

      Ему ссы в глаза - божья роса. Питерская закалка.

      8
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