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ФедералПресс: Кремль запретил центральным каналам показывать Мутко 

8 февраля 2018, 15:07
51

Центральным телеканалам дана установка не показывать вице-премьера РФ Виталия Мутко в преддверии зимних Олимпийских игр. Об этом «ФедералПресс» сообщил источник на одном центральных каналов и позже подтвердил собеседник, близкий к администрации президента.

Такая установка дана Кремлем и связана с допинговым скандалом. Напомним, что российские спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских играх под флагом своей страны.

Ранее Мутко на полгода сложил полномочия президента РФС и покинул пост председателя организационного комитета ЧМ-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Мутко Виталий
Комментарии (51)
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insider_retro
1518091975
Есть не въездные, есть не выездные! Есть не наказуемые, а теперь есть и не показуемые!))
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acer2003
1518092146
Может в клетку ?) И говорить запретить...
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zigbert
1518092925
А не начало ли это полного отстранения и снятия со всех должностей?
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BAIv
1518096337
а посадить этого дона слабо??? братан ..ять
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OOOVVV.
1518098606
Его ни только НЕЛЬЗЯ показывать,его пора СУДИТЬ. ИМХО.
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Eddyson
1518098638
Сувенирная демократия, уле... Скоро вообще в банановую республику превратимся. Заснеженную.
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mihail200606
1518101032
А можно и после олимпиады его не показывать?
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vladimir-7
1518101647
Мудко, ещё нужно выгнать и из правительства РФ, освободив его от должности вице-премьера и посадить его в тюрьму, как предателя России.
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Приус
1518106368
Ему ссы в глаза - божья роса. Питерская закалка.
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СШГЭС
1518106652
Нужно похожий запрет дать похоронным компаниям.
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