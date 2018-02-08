ФедералПресс: Кремль запретил центральным каналам показывать Мутко 

Центральным телеканалам дана установка не показывать вице-премьера РФ Виталия Мутко в преддверии зимних Олимпийских игр. Об этом «ФедералПресс» сообщил источник на одном центральных каналов и позже подтвердил собеседник, близкий к администрации президента.

Такая установка дана Кремлем и связана с допинговым скандалом. Напомним, что российские спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских играх под флагом своей страны.

Ранее Мутко на полгода сложил полномочия президента РФС и покинул пост председателя организационного комитета ЧМ-2018.