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    Виталий Денисов: «У «Локомотива» еще будет время подумать о «Ницце»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о ничьей с «Кальмаром» (1:1) в контрольном матче и подготовке к «Ницце» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «В первую очередь сегодня была хорошая тренировка, стараемся перенести те действия, которые отрабатываем на тренировках, в игровую сферу. Показали сегодня хорошие бойцовские качества. Нужно также отметить качество поля, оно немножко отличается от того, на котором мы тренируемся. Хорошая тренировках была.

    Думаем ли о матчах с «Ниццей» в Лиге Европы? О «Ницце» еще будет время подумать. Конечно, думаем, есть тактические занятия, но нет такого, что лишь о ней говорим», — сказал Денисов.

    Московский клуб встретится с французским 15 и 22 февраля.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.02.2018 22:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 февраля 2018, 07:30

      Ждем

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 февраля 2018, 00:28

      0:4, 0:1 и думать не надо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 6 февраля 2018, 00:15

      ну конечно будет время подумать о Ницце. ***** в первом,и возможно(хоть это и фантастика) ничейка во втором матче,и все,времени будет предостаточно подумать о Ницце.можно еще о Монте-Карло задуматься с шампусиком

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 5 февраля 2018, 23:53

      Это когда была победа ?

      0
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