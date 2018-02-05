Виталий Денисов: «У «Локомотива» еще будет время подумать о «Ницце»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о ничьей с «Кальмаром» (1:1) в контрольном матче и подготовке к «Ницце» в 1/16 финала Лиги Европы.

«В первую очередь сегодня была хорошая тренировка, стараемся перенести те действия, которые отрабатываем на тренировках, в игровую сферу. Показали сегодня хорошие бойцовские качества. Нужно также отметить качество поля, оно немножко отличается от того, на котором мы тренируемся. Хорошая тренировках была.

Думаем ли о матчах с «Ниццей» в Лиге Европы? О «Ницце» еще будет время подумать. Конечно, думаем, есть тактические занятия, но нет такого, что лишь о ней говорим», — сказал Денисов.

Московский клуб встретится с французским 15 и 22 февраля.