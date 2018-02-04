Гвардиола заявил о нехватке футболистов в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что у его команды имеются проблемы с количеством футболистов.

В матче 26-го тура АПЛ с «Бернли» (1:1) испанский специалист заявил лишь шестерых запасных игроков вместо семи.

«Футболисты травмированы. У нас больше нет игроков», – сказал Гвардиола.

Отметим, что «Сити» на данный момент из-за травм не может рассчитывать на Лероя Сане, Габриэля Жезуса, Давида Сильву, Фабиана Делфа, Филипа Фодена, Джона Стоунза и Бенжамена Менди.