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  • Гвардиола заявил о нехватке футболистов в «Манчестер Сити»

Гвардиола заявил о нехватке футболистов в «Манчестер Сити»

4 февраля 2018, 06:47
7

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что у его команды имеются проблемы с количеством футболистов.

В матче 26-го тура АПЛ с «Бернли» (1:1) испанский специалист заявил лишь шестерых запасных игроков вместо семи.

«Футболисты травмированы. У нас больше нет игроков», – сказал Гвардиола.

Отметим, что «Сити» на данный момент из-за травм не может рассчитывать на Лероя Сане, Габриэля Жезуса, Давида Сильву, Фабиана Делфа, Филипа Фодена, Джона Стоунза и Бенжамена Менди.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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yarik1_78
1517719273
Пепка,уж кому кому жаловаться но только не тебе!
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lawr19730
1517725391
Бедненький лысик,как же его шейхи с баблом кинули) Утырок)
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84aivengo
1517727007
цска тогда истерить надо.. но ничего,играли и будем играть
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Nerlinger
1517730105
Их с Гочаренко поменять бы местами и посмотрели бы кто Супер-тренер...
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Joko21
1517757042
ну если жаловаться начал МС на нехватку футболистов, то тогда другим клубам нужно вообще завязывать выступления в АПЛ
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zigbert
1517763327
От травм никуда не денешься.Нужно немного потерпеть,тем более отрыв от преследователей солидный.
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anri1703
1517801931
у мю с травмами тоже были проблемы в прошлом году когда 8-9 человек были травмированы это жизнь трудности у всех случаются
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