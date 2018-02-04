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    Гвардиола заявил о нехватке футболистов в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что у его команды имеются проблемы с количеством футболистов.

    В матче 26-го тура АПЛ с «Бернли» (1:1) испанский специалист заявил лишь шестерых запасных игроков вместо семи.

    «Футболисты травмированы. У нас больше нет игроков», – сказал Гвардиола.

    Отметим, что «Сити» на данный момент из-за травм не может рассчитывать на Лероя Сане, Габриэля Жезуса, Давида Сильву, Фабиана Делфа, Филипа Фодена, Джона Стоунза и Бенжамена Менди.

    Источник: BBC

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    04.02.2018 06:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 февраля 2018, 06:38

      у мю с травмами тоже были проблемы в прошлом году когда 8-9 человек были травмированы это жизнь трудности у всех случаются

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 19:55

      От травм никуда не денешься.Нужно немного потерпеть,тем более отрыв от преследователей солидный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2018, 18:10

      ну если жаловаться начал МС на нехватку футболистов, то тогда другим клубам нужно вообще завязывать выступления в АПЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 февраля 2018, 10:41

      Их с Гочаренко поменять бы местами и посмотрели бы кто Супер-тренер...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 февраля 2018, 09:50

      цска тогда истерить надо.. но ничего,играли и будем играть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      lawr19730 4 февраля 2018, 09:23

      Бедненький лысик,как же его шейхи с баблом кинули) Утырок)

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 4 февраля 2018, 07:41

      Пепка,уж кому кому жаловаться но только не тебе!

      5
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