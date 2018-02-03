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    «Наполи» хочет исключить из контракта Сарри пункт о 8 миллионах отступных, которые готов заплатить «Челси»

    Как уже ранее сообщалось, «Челси» летом хочет пригласить в команду главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

    В контракте итальянского специалиста с неаполитанским клубом есть пункт о сумме компенсации в размере 8 миллионов евро, который действителен до 31 мая. Синие готовы заплатить отступные за тренера, однако, как сообщает источник, президент «адзурри» Аурелио Де Лаурентис хочет исключить эту опцию из соглашения Сарри.

    В пятницу, 9 февраля, состоится встреча, на которой Сарри обсудит с главой «Наполи» свое дальнейшее будущее.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    03.02.2018 17:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 февраля 2018, 08:58

      Сарри вряд ли согласится.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 февраля 2018, 20:20

      да он ничем не лучше конте

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini > серега кашин 3 февраля 2018, 21:37

      Конте - Для Челси сейчас итак лучший вариант! Сколько Тренеров сменили... Нужно наверно уже сделать конкретно Синего тренера и на долго! Который будет прожжённый этой командой!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 февраля 2018, 17:16

      Пора бы уже у топовых тренеров тоже хорошие отступные прописывать

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