«Наполи» хочет исключить из контракта Сарри пункт о 8 миллионах отступных, которые готов заплатить «Челси»

Как уже ранее сообщалось, «Челси» летом хочет пригласить в команду главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

В контракте итальянского специалиста с неаполитанским клубом есть пункт о сумме компенсации в размере 8 миллионов евро, который действителен до 31 мая. Синие готовы заплатить отступные за тренера, однако, как сообщает источник, президент «адзурри» Аурелио Де Лаурентис хочет исключить эту опцию из соглашения Сарри.

В пятницу, 9 февраля, состоится встреча, на которой Сарри обсудит с главой «Наполи» свое дальнейшее будущее.