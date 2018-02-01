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«Зенит» заявил на плей-офф Лиги Европы Шатова и Анюкова

1 февраля 2018, 21:24
14

Санкт-петербургский «Зенит» отправил в УЕФА заявку на плей-офф Лиги Европы. В нее попали, среди прочих, защитник Александр Анюков и полузащитник Олег Шатов.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;

Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

Напомним, что в 1/16 финала россияне сыграют против шотландского «Селтика».

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Анюков Александр Шатов Олег
Комментарии (14)
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игрок68
1517509672
удачи ребятам
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DOCTOR PENALTY
1517511487
Состав впечатляет. Успехов Зениту в Евопе!
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Serjoga
1517511523
Не понимаю Манчини!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Шатова не берет на сборы и заявляет в заявку! Это как понимать? Русский мозг это не поймет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Gullit 76
1517513093
Вот Фигаро и в Зените2 и в ле,да ещё и в аренде!Клон однако.
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portero
1517513377
манчини конечно ппц, а не тренер .. Анюкова в Зенит-2 отправил, Шатов ваще ему не нужен и вдруг в заявку на ЛЕ
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Юрий Б.
1517519058
Русскому не понять итальянца
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Evgeniy32
1517519520
Видимо Манчини решил, что лучше заявить Шатова и Анюкова, чем молодежь. На мой взгляд это хреновенькое решение, я бы хотел чаще видеть Питерских воспитанников.
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СОКОЛ САРАТОВ
1517522474
ну вот какая то ясность с составом стала ясна
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СОКОЛ САРАТОВ
1517522507
ну вот и ясность наступила
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multi1984
1517527524
Моё мнение-с Шатовым был серьезный разговор.Как с Дзюбой и Новосельцевым. Летом с аренды приедет очень много игроков и будет тотальная распродажа. Посмотрел количество в арендах и реально ох*ел...3 полноценные команды для вышки России можно сделать. Ниже десятого никто не опуститься при хорошей отдаче..
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