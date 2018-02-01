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    «Зенит» заявил на плей-офф Лиги Европы Шатова и Анюкова

    Санкт-петербургский «Зенит» отправил в УЕФА заявку на плей-офф Лиги Европы. В нее попали, среди прочих, защитник Александр Анюков и полузащитник Олег Шатов.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;

    Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;

    Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;

    Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

    Напомним, что в 1/16 финала россияне сыграют против шотландского «Селтика».

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.02.2018 21:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +371

      multi1984 2 февраля 2018, 02:25

      Моё мнение-с Шатовым был серьезный разговор.Как с Дзюбой и Новосельцевым. Летом с аренды приедет очень много игроков и будет тотальная распродажа. Посмотрел количество в арендах и реально ох*ел...3 полноценные команды для вышки России можно сделать. Ниже десятого никто не опуститься при хорошей отдаче..

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 февраля 2018, 01:01

      ну вот и ясность наступила

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 февраля 2018, 01:01

      ну вот какая то ясность с составом стала ясна

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 2 февраля 2018, 00:12

      Видимо Манчини решил, что лучше заявить Шатова и Анюкова, чем молодежь. На мой взгляд это хреновенькое решение, я бы хотел чаще видеть Питерских воспитанников.

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 2 февраля 2018, 00:04

      Русскому не понять итальянца

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 февраля 2018, 23:01

      Панюков опять пролетел,зачем он жопу рвёт на сборах перед макаронником не понимаю.

      0
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      Рейтинг: +67296

      portero 1 февраля 2018, 22:29

      манчини конечно ппц, а не тренер ..
      Анюкова в Зенит-2 отправил, Шатов ваще ему не нужен и вдруг в заявку на ЛЕ

      5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 февраля 2018, 22:24

      Вот Фигаро и в Зените2 и в ле,да ещё и в аренде!Клон однако.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 февраля 2018, 21:58

      Не понимаю Манчини!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Шатова не берет на сборы и заявляет в заявку! Это как понимать? Русский мозг это не поймет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Serjoga 1 февраля 2018, 23:03

      на случай форс мажора,вдруг чего...

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 21:58

      Состав впечатляет. Успехов Зениту в Евопе!

      3
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