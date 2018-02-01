«Зенит» заявил на плей-офф Лиги Европы Шатова и Анюкова

Моё мнение-с Шатовым был серьезный разговор.Как с Дзюбой и Новосельцевым. Летом с аренды приедет очень много игроков и будет тотальная распродажа. Посмотрел количество в арендах и реально ох*ел...3 полноценные команды для вышки России можно сделать. Ниже десятого никто не опуститься при хорошей отдаче..
Санкт-петербургский «Зенит» отправил в УЕФА заявку на плей-офф Лиги Европы. В нее попали, среди прочих, защитник Александр Анюков и полузащитник Олег Шатов.
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;
Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
Напомним, что в 1/16 финала россияне сыграют против шотландского «Селтика».