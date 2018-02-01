Бубнов: «Все четыре наших клуба могут пройти 1/16 финала Лиги Европы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах российских клубов в Лиге Европы.

«Состав Лиги Европы очень серьезный. Думаю, поборются. Надо еще смотреть на жеребьевку. Но до полуфинала кто-то из российских клубов дойти может.

Предполагаю, что 1/16 финала ЛЕ пройти могут все четыре наших клуба. Надо посмотреть, как они проведут первые свои матчи», — сказал Бубнов.

Напомним, что в 1/16 финала ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой», «Зенит» — с «Селтиком», «Локомотив» — с «Ниццей» и «Спартак» — с «Атлетиком».