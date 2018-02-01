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  • Бубнов: «Все четыре наших клуба могут пройти 1/16 финала Лиги Европы»

Бубнов: «Все четыре наших клуба могут пройти 1/16 финала Лиги Европы»

1 февраля 2018, 18:03
23

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах российских клубов в Лиге Европы.

«Состав Лиги Европы очень серьезный. Думаю, поборются. Надо еще смотреть на жеребьевку. Но до полуфинала кто-то из российских клубов дойти может.

Предполагаю, что 1/16 финала ЛЕ пройти могут все четыре наших клуба. Надо посмотреть, как они проведут первые свои матчи», — сказал Бубнов.

Напомним, что в 1/16 финала ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой», «Зенит» — с «Селтиком», «Локомотив» — с «Ниццей» и «Спартак» — с «Атлетиком».

Источник: Спорт FM
Лига Европы Зенит ЦСКА Локомотив Спартак Бубнов Александр
Комментарии (23)
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DeStar
1517497792
Фиг знает, ниццу пройти будет не просто. , атлетик.. тоже не слаб. Цска с цверной .. думаю у них соперник самый проходимый, именно соперник, не факт что цска пройдет, но пройти ниццу и испанцев было бы тяжелее) а селтик хз, ни рыба ни мясо
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Parham
1517498162
Плохо что не прогнозируешь все 4 клуба в полуфинале!
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SunRomeS
1517498664
Будем посмотреть, наши клубы это наши клубы - безжалостно непредсказуемы...могут и вынести кого угодно, а могут и проиграть а бы кому. Но надежда умирает последней, надеюсь, что все 4 клуба не подкачают.
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Сильвербой
1517501361
Хорошо бы конечно было!!!
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zigbert
1517502304
Это было бы совсем не плохо.
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DEFENDER114
1517503417
Будут очень любопытны все 4 противостояния: для ЦСКА - побратим заклятого соперника для Зенита - ультра-аутентичные шотландцы с их 130-летней историей для Локо - крепкий французский середняк с Уэсли Снейдером и Балотелли и для Спартака - злые по-спортивному, уникальные Баски! Интригующе!!!
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Par Mezan
1517503430
Да.... раскладец, батенька! .. В разгар зимы, когда уж жирок завязался - будет тяжеловато всем. Надо верить и стараться. Футбол - великая игра, дающая шанс каждому.
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OfaZavr
1517504170
теоретически конечно могут а вот как на практике будет посмотрим.
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smersh45
1517509269
всем удачных игр и победы соответственно
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portero
1517513597
прикол в том что так же все могут и не пройти... Жду конечно побед от наших клубов.
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