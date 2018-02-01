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    Бубнов: «Все четыре наших клуба могут пройти 1/16 финала Лиги Европы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах российских клубов в Лиге Европы.

    «Состав Лиги Европы очень серьезный. Думаю, поборются. Надо еще смотреть на жеребьевку. Но до полуфинала кто-то из российских клубов дойти может.

    Предполагаю, что 1/16 финала ЛЕ пройти могут все четыре наших клуба. Надо посмотреть, как они проведут первые свои матчи», — сказал Бубнов.

    Напомним, что в 1/16 финала ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой», «Зенит» — с «Селтиком», «Локомотив» — с «Ниццей» и «Спартак» — с «Атлетиком».

    Источник: Спорт FM

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    01.02.2018 18:03
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +30

      Tdutybq 22 5 февраля 2018, 07:51

      Все пройдут дальше.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2018, 14:33

      Позитив это очень хорошая штука, но у соперников уже есть игровая практика а каковы наши после сборов без официальных игр, это как говориться кот в мешке!
      Всем удачи!, посмотрим время покажет кого потеряем!

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 февраля 2018, 10:47

      Надеюсь,что все наши команды успеют хорошо подготовиться к матчам ЛЕ,тем более,что сразу после них начнется короткая весенняя часть первенства,где пойдет борьба за медали и чемпионство и для достижения успехов надо крепко потрудиться!

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 2 февраля 2018, 05:24

      Какой тут ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 2 февраля 2018, 00:14

      Надеюсь, что все пройдут.

      0
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      Рейтинг: +67296

      portero 1 февраля 2018, 22:33

      прикол в том что так же все могут и не пройти...
      Жду конечно побед от наших клубов.

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 1 февраля 2018, 21:21

      всем удачных игр и победы соответственно

      4
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      Рейтинг: +452

      тёска 1 февраля 2018, 21:08

      думаю спартак и зенит не пройдут

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 1 февраля 2018, 20:47

      А могут и не пройти...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 февраля 2018, 19:56

      теоретически конечно могут а вот как на практике будет посмотрим.

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