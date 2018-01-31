Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Боруссия» объявила о трансфере Батшуайи

31 января 2018, 19:53
4

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи продолжит карьеру в чемпионате Германии. О переходе 24-летнего бельгийца на правах аренды сообщила пресс-служба дортмундской «Боруссии».

Арендный контракт форварда рассчитан до конца сезона.

«Миши – интересный нападающий, который впечатлил своими голами «Марсель», «Челси» и сборную Бельгии», – прокомментировал сделку спортивный директор «шмелей» Михаэль Зорк.

Статистика Батшуайи в текущем сезоне – 12 голов и две результативные передачи в 26 играх всех соревнований.

Напомни, сегодня нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел из дортмундского клуба в «Арсенал».

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн

Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Челси Бельгия Батшуайи Миши
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1517417898
Практически равноценная замена Обамеянгу. А может быть и лучше.
Ответить
Kovesh
1517417949
Молодцы! Думаю зажжет!!!
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1517421105
Обамеянг: Боруссия -> Арсенал, Жиру: Арсенал -> Челси, Батшуайи: Челси -> Боруссия прям круговорот...)
Ответить
dinar7777dinar
1517422625
не понимаю зачем миши отдали и взяли этого деревянного жиру ! пффф ! ну а боруссию д поздравляю ! Они там развивать любят такого типа игроков как батшуаий !
Ответить
Главные новости
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
3
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
11
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
7
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
Все новости
Все новости
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
Вчера, 17:53
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
Вчера, 00:39
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
10
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+