«Боруссия» объявила о трансфере Батшуайи

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи продолжит карьеру в чемпионате Германии. О переходе 24-летнего бельгийца на правах аренды сообщила пресс-служба дортмундской «Боруссии».

Арендный контракт форварда рассчитан до конца сезона.

«Миши – интересный нападающий, который впечатлил своими голами «Марсель», «Челси» и сборную Бельгии», – прокомментировал сделку спортивный директор «шмелей» Михаэль Зорк.

Статистика Батшуайи в текущем сезоне – 12 голов и две результативные передачи в 26 играх всех соревнований.

Напомни, сегодня нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел из дортмундского клуба в «Арсенал».

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