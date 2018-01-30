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  • Каррера: «Если «Спартаку» предстоит сыграть с итальянцами в Лиге Европы, то пусть это будет в финале. С «Аталантой»

Каррера: «Если «Спартаку» предстоит сыграть с итальянцами в Лиге Европы, то пусть это будет в финале. С «Аталантой»

30 января 2018, 13:43
21

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что его команда избежит встречи с итальянскими клубами в Лиге Европы.

«Скоро нас ждут матчи с «Атлетиком». Хочется надеяться, что «Спартак» не встретится с одним из итальянских клубов до конца турнира. Но если наши пути все же пересекутся, хочу, чтобы это произошло финале. С «Аталантой», – сказал Каррера.

Напомним, в 1/16 финала «Спартак» будет противостоять испанскому «Атлетику». Первый матч состоится 15 февраля в Москве, ответный – 22 февраля в Бильбао.

Источник: Tuttosport
Лига Европы Спартак Атлетик Аталанта Каррера Массимо
Комментарии (21)
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oyabun
1517309543
И это правильно! Все остальные клубы, испанские, немецкие или английские нашему клубу нипочем! Пусть нас боятся! Разделаем под орех! ))
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серега кашин
1517309848
да он оптимист
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Nekit92
1517310234
Хахахахааа в финал собрался... в ЛЕ тоже не лошки играют. Выйдете в финал там 10:0 получите.
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Svoysvoemubrat
1517313299
Маленький кусочек вырвали из интервью и выложили на радость придуркам-соперникам.
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DOCTOR PENALTY
1517315527
Пусть это будет так. И обязательно выиграем!!!
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VSt
1517315741
Пусть так и будет )). Не вижу повода, чтобы сквернословить по этому поводу. Всем включить мозги и воспринимать слова буквально! Без домыслов и жалких интерпретаций.
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subbotaspartak
1517316881
Что вылетит в первом круге он бы сказал, Я бы возражал.
Ответить
dendiesel
1517318903
Спартачок, удачи тебе!!! Будем болеть за тебя.....!!!
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OfaZavr
1517322706
ну а что пусть так все и случиться, будем только за если получиться дойти до решающих стадий турнира.
Ответить
Сильвербой
1517324617
Давайте сначала Атлетик пройдем!
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