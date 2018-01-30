Каррера: «Если «Спартаку» предстоит сыграть с итальянцами в Лиге Европы, то пусть это будет в финале. С «Аталантой»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что его команда избежит встречи с итальянскими клубами в Лиге Европы.

«Скоро нас ждут матчи с «Атлетиком». Хочется надеяться, что «Спартак» не встретится с одним из итальянских клубов до конца турнира. Но если наши пути все же пересекутся, хочу, чтобы это произошло финале. С «Аталантой», – сказал Каррера.

Напомним, в 1/16 финала «Спартак» будет противостоять испанскому «Атлетику». Первый матч состоится 15 февраля в Москве, ответный – 22 февраля в Бильбао.