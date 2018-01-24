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    Защитник «Бристоль Сити» попросил у Гвардиолы куртку взамен на игровую футболку

    Футболист английского «Бристоль Сити» Эден Флинт сообщил, что после ответного полуфинального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити» (2:3) он предложил обмен главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле.

    «Предлагал Гвардиоле поменяться: я даю ему игровую футболку, он мне – куртку. Хосеп отказался», – написал Флинт.

    Игрок никогда не выступал в высшем дивизионе какого-либо чемпионата.

    Источник: Twitter

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    24.01.2018 17:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 19:25

      вот ведь жлоб, у игроков таких команд итак нечасто происходят матчи с такими командами а он уж мог порадовать простого парня.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +171

      Ливepпуль > OfaZavr 24 января 2018, 21:54

      может это его любимая или счастливая куртка

      -1
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ливepпуль 25 января 2018, 09:44

      все равно как-то некрасиво получилось.

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 24 января 2018, 18:51

      Скупой Гвардиола.

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