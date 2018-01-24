Защитник «Бристоль Сити» попросил у Гвардиолы куртку взамен на игровую футболку

Футболист английского «Бристоль Сити» Эден Флинт сообщил, что после ответного полуфинального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити» (2:3) он предложил обмен главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле.

«Предлагал Гвардиоле поменяться: я даю ему игровую футболку, он мне – куртку. Хосеп отказался», – написал Флинт.

Игрок никогда не выступал в высшем дивизионе какого-либо чемпионата.