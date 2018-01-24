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    Каррера: «Лига Европы – хороший опыт, но я не думаю, что мы можем конкурировать с большими клубами»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы своей команды в Лиге Европы.

    «В Лиге Европы много сильных команд. Это будет хороший опыт, но я не думаю, что мы можем конкурировать с большими клубами, выступающими там», – цитирует итальянца Spazio Napoli.

    Соперником красно-белых по стадии 1/16 финала турнира стал «Атлетик». Противостояние начнется 15 февраля в Москве и завершится 22 числа в Бильбао.

    Действующий чемпион России ушел на перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 01:04
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 30 января 2018, 14:46

      В нынешнем составе конечно не может, 5-6 слабых мест.

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 24 января 2018, 16:30

      а чего тогда трепал про три титула,что можно выграть

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > gol_kak_sokol 25 января 2018, 13:34

      ясно

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 24 января 2018, 14:13

      Конечно Каррера адекватно оценил обстановку!!! но в любом случае надо биться до конца, и в каждой игре выкладываться на все 100%!!!! Ведь в других командах тоже много проблем, в том же Арсенале, Атлетико, просто об их проблемах внутри команды мы не знаем.....надо просто выходить и выигрывать, нехер плакаться!!!!

      2
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 24 января 2018, 13:31

      Противостояние начнется 15 февраля в Москве и завершится 22 числа в Бильбао. как то некорректно написано. можно подумать что евровесна для спартака на этом закончится. надо было написать продолжится

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 11:02

      может и так, но нужно не думать об этом а стараться и биться до конца хотя если усиления не будет то очень тяжело придется.

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > OfaZavr 24 января 2018, 11:12

      Зато все в очередной раз убедятся что Лёня своей же команде которая в статусе чемпиона уже бабки зажал !!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Spartak 777 24 января 2018, 11:20

      согласен, но все же надеюсь что усиление будет.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > OfaZavr 24 января 2018, 11:37

      Надо этого Максимовича брать

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Spartak 777 24 января 2018, 12:16

      раз есть интерес и ведут переговоры как и подтвердил Каррера то переход очень возможен тем более в аренду без права выкупа в Наполи не должны препятствовать.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 января 2018, 10:38

      пора уже привыкнуть, что в последнее время наш футбол в глубокой ж-пе и перестать твердить что наши ведущие команды способны выиграть ЛЕ тем более сейчас когда победитель выходит в ЛЧ к этому турниру стали соответственно относиться зарубежные команды и в этом году явные фавориты Боруссия Наполи Атлетико и конечно же Арсенал который в АПЛ может пролететь с ЛЧ

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > Garrincha58 24 января 2018, 11:08

      Наполи - да, Арсенал - которому нужна ЛЧ - да, Боруссия - мб, Атлетико - не особо.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > ARTHUR19 24 января 2018, 11:14

      И че теперь не играть что ли ? Ну пусть Наполи , Арсенал и Боруссия между собой решат кто в этом году кубок ЛЕ заберет , остальные в сторонке постоят

      0
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      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 24 января 2018, 10:18

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      Соломку стелет , ссыкун..

      -5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 января 2018, 09:59

      Логично,но Атлетик в гранды не входит и его нужно проходить.Да и большие клубы не сильно хотят в этой лиге убиваться от того и играют не сильно напрягаясь.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 24 января 2018, 09:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все правильно. Главное чтобы больше не унижали 7-0..Два раза по 3-0 и на заслуженный отдых !!!

      -6
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 января 2018, 08:56

      Странное заявление. Пусть честное, но странное, а как же вера в своих игроков и команду?

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > woyser 24 января 2018, 09:11

      Оно не странное. Каррера просто подстилает себе соломки на случай будущих поражений. Не хочу каркать, но если в это ТО так и не будет обещанного усиления, особенно в линию защиты, то нам ничего не светит в ЛЕ. И Каррера это прекрасно понимает, потому так и высказывается.

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > oyabun 24 января 2018, 11:18

      На вере в ЛЕ и ЧР далеко не уедешь .

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