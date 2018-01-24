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  • Каррера: «Лига Европы – хороший опыт, но я не думаю, что мы можем конкурировать с большими клубами»

Каррера: «Лига Европы – хороший опыт, но я не думаю, что мы можем конкурировать с большими клубами»

24 января 2018, 01:04
48

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы своей команды в Лиге Европы.

«В Лиге Европы много сильных команд. Это будет хороший опыт, но я не думаю, что мы можем конкурировать с большими клубами, выступающими там», – цитирует итальянца Spazio Napoli.

Соперником красно-белых по стадии 1/16 финала турнира стал «Атлетик». Противостояние начнется 15 февраля в Москве и завершится 22 числа в Бильбао.

Действующий чемпион России ушел на перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Атлетик Каррера Массимо
Комментарии (48)
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Zubo
1516751276
Как Зенит , всмысле ?
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Д Альбертини
1516755227
Атлетик наверное один из-таких клубов. Уже готовит почву чтоб съехать .. смотрел контрольные матчи, там все стало понятно...За Месяц все разучились играть, Как так *****!??
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sprint5
1516764933
не хотите конкурировать сливайте кранты
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RedWhiteFans2
1516771423
Да , с таким настроением нехера вообще выше 6-го места подниматься в РФПЛ. А то можно на какой-нибудь великий клуб типа Астана или Бате в Лигах нарваться. Посыпалась шелуха с Карреры.
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Benifacto
1516771724
Постой погоди но вы же решили играть с Ливерпулем в атакующий футбол, продалжайте пожалуйста!Только хардкор, только атакующий футбол с грандами! Малоли прокатит!
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Psih86
1516773625
Все правильно. Главное чтобы больше не унижали 7-0..Два раза по 3-0 и на заслуженный отдых !!!
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Енисей - чемпион !
1516778319
Соломку стелет , ссыкун..
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VVM1964
1516778792
Каррера очень дипломатичный и тактичный человек - его высказывание нужно понимать как оценку трансферной политики на сегодняшний день - обещанного усиления " 0 " , ну а с такими проблемами в обороне - результат предрешен .
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OfaZavr
1516780927
может и так, но нужно не думать об этом а стараться и биться до конца хотя если усиления не будет то очень тяжело придется.
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Red-white-чемпион
1516789909
Противостояние начнется 15 февраля в Москве и завершится 22 числа в Бильбао. как то некорректно написано. можно подумать что евровесна для спартака на этом закончится. надо было написать продолжится
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