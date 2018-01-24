Каррера: «Лига Европы – хороший опыт, но я не думаю, что мы можем конкурировать с большими клубами»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы своей команды в Лиге Европы.

«В Лиге Европы много сильных команд. Это будет хороший опыт, но я не думаю, что мы можем конкурировать с большими клубами, выступающими там», – цитирует итальянца Spazio Napoli.

Соперником красно-белых по стадии 1/16 финала турнира стал «Атлетик». Противостояние начнется 15 февраля в Москве и завершится 22 числа в Бильбао.

Действующий чемпион России ушел на перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы.