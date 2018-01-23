Неймар может пропустить игру с «Генгамом». Одна из причин – обида на свист болельщиков «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может не принять участия в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Генгамом».

Бразильца беспокоит небольшой дискомфорт из-за повреждения бедра, в результате которого футболист пропустил поединок 22-го утра Лиги 1 против «Лиона» (1:2), но теоретически он мог бы выйти на поле.

Тем не менее форвард не хочет рисковать в преддверии противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, игрок затаил обиду на болельщиков парижан, освиставших его во время встречи с «Дижоном» (8:0). Нападающий счел это оскорблением. В свою очередь, руководство клуба обеспокоено произошедшим в свете слухов об интересе к бразильцу со стороны «Реала».

Напомним, Неймар был освистан собственными фанатами после того, как он не позволил пробить пенальти своему партнеру по атаке Эдинсону Кавани, которому не хватало одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».