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    Неймар может пропустить игру с «Генгамом». Одна из причин – обида на свист болельщиков «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может не принять участия в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Генгамом».

    Бразильца беспокоит небольшой дискомфорт из-за повреждения бедра, в результате которого футболист пропустил поединок 22-го утра Лиги 1 против «Лиона» (1:2), но теоретически он мог бы выйти на поле.

    Тем не менее форвард не хочет рисковать в преддверии противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, игрок затаил обиду на болельщиков парижан, освиставших его во время встречи с «Дижоном» (8:0). Нападающий счел это оскорблением. В свою очередь, руководство клуба обеспокоено произошедшим в свете слухов об интересе к бразильцу со стороны «Реала».

    Напомним, Неймар был освистан собственными фанатами после того, как он не позволил пробить пенальти своему партнеру по атаке Эдинсону Кавани, которому не хватало одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

    Источник: Le Parisien

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    23.01.2018 13:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +575

      Mark68 24 января 2018, 15:10

      Обидели "малышку"))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 января 2018, 10:15

      Неймар розлагает ПСЖ.Хоть и классный игрок,но понтов ещё больше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 24 января 2018, 07:36

      Хоть и талантливый игрок, но это не Роналдиньо или Зубастик. Эго через чур давит и самого его, да и отец его такой же. Лучше Месси ему не стать, как не крути!

      3
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 24 января 2018, 03:10

      Судя по всему Неймар еще та гнида .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +818

      diktatop 24 января 2018, 01:15

      тренер хороший но владельцы угомоните своих звезд иначе будет беда...

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 23 января 2018, 23:12

      Обидели мышку, наложили в норку... Повезло каталонцам, что вовремя избавились...

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 23 января 2018, 22:01

      У тёлке парня увели

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 23 января 2018, 19:14

      Похоже мальчик подхватил "звезду".... Это болезнь... Противно!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 18:40

      ну это уж совсем... в следующий раз не захочет на игру выходить потому что ему просто не хочется или потому что его собака на улице облаяла)

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 23 января 2018, 16:30

      Пора уже менять тренера на како-нибудь мастодонта, типа Капелло, Моуриньо. В общем, такого авторитета, который любого на место поставит. А то развели бардак в клубе

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