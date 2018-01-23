Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Неймар может пропустить игру с «Генгамом». Одна из причин – обида на свист болельщиков «ПСЖ»

Неймар может пропустить игру с «Генгамом». Одна из причин – обида на свист болельщиков «ПСЖ»

23 января 2018, 13:15
21

Нападающий «ПСЖ» Неймар может не принять участия в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Генгамом».

Бразильца беспокоит небольшой дискомфорт из-за повреждения бедра, в результате которого футболист пропустил поединок 22-го утра Лиги 1 против «Лиона» (1:2), но теоретически он мог бы выйти на поле.

Тем не менее форвард не хочет рисковать в преддверии противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, игрок затаил обиду на болельщиков парижан, освиставших его во время встречи с «Дижоном» (8:0). Нападающий счел это оскорблением. В свою очередь, руководство клуба обеспокоено произошедшим в свете слухов об интересе к бразильцу со стороны «Реала».

Напомним, Неймар был освистан собственными фанатами после того, как он не позволил пробить пенальти своему партнеру по атаке Эдинсону Кавани, которому не хватало одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

Источник: Le Parisien
Франция. Кубок Франция. Лига 1 ПСЖ Генгам Дижон Неймар
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1516702698
Это уже ни в какие рамки не лезет. Даже не смешно.
Ответить
polt
1516702704
Девочка обиделась.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1516702711
Болелы то шарят и Неймар понял,кого они любят больше.Жаль Кавани,что "тренеришка" не может вмешаться в их проблему.
Ответить
insider_retro
1516703304
Обстановка Парижа всех там сделала нежными и ранимыми...))) Одни беспокоятся, другие боятся, кто-то что-то счёл оскорблением, кого-то напрягают слухи... Тут уже не до футбола...
Ответить
dinar7777dinar
1516703374
Барса только улучшила свою игру с твоим уходом ! телка !
Ответить
acer2003
1516704925
Странное поведение профессионала ((
Ответить
OfaZavr
1516722029
ну это уж совсем... в следующий раз не захочет на игру выходить потому что ему просто не хочется или потому что его собака на улице облаяла)
Ответить
Spartanez 300
1516752616
Судя по всему Неймар еще та гнида .
Ответить
EcioAuditore
1516768612
Хоть и талантливый игрок, но это не Роналдиньо или Зубастик. Эго через чур давит и самого его, да и отец его такой же. Лучше Месси ему не стать, как не крути!
Ответить
Mark68
1516795810
Обидели "малышку"))
Ответить
Главные новости
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
2
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
17
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
7
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
21
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Все новости
Все новости
Журналист раскритиковал формат ЧМ-2026 с 48 командами: «Это не Кубок Франции»
22 июня
4
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Стали известны финалисты Кубка Франции
23 апреля
1
Определились все полуфиналисты Кубка Франции
6 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Видео«Марсель» устроил чемпионский коридор команде, которую обыграл 9:0
15 января
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1)
13 января
3
ВидеоГоловин привез пенальти в матче с «Осером»
2025.12.21 23:52
1
Кубок Франции. Головин принял участие в победе «Монако» над «Осером»
2025.12.21 18:42
Кубок Франции. «ПСЖ» без труда справился с командой из Д5 (4:0), у Рамуша дубль, у Дембеле 1+1
2025.12.21 00:55
Жена Сафонова описала его одним словом после требла
2025.05.25 11:51
1
Кубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым победил в финале «Реймс» (3:0), оформив требл
2025.05.24 23:54
19
«ПСЖ» Сафонова узнал соперника по финалу Кубка Франции
2025.04.03 00:16
1
Кафанов проанализировал игру Сафонова в полуфинале Кубка Франции
2025.04.02 17:32
2
Сафонов вспомнил об РПЛ во время матча «ПСЖ» с клубом из Лиги 2
2025.04.02 08:11
2
Кубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Дюнкерка» (4:2) и сыграет в финале, у Дембеле дубль
2025.04.02 00:09
2
Сафонов дважды пропустил от команды Лиги 2 к 27-й минуте
2025.04.01 22:42
4
Определились все полуфиналисты Кубка Франции
2025.02.27 09:30
1
Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» в Кубке Франции
2025.02.27 06:44
Кубок Франции. «ПСЖ» разнес «Стад Брьошен» в 1/4 финала – 7:0; Сафонов отстоял на ноль
2025.02.27 00:59
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч 1/4 финала Кубка Франции
2025.02.26 22:10
2
Доннарумма пропустит ближайший матч «ПСЖ», Сафонов – в заявке
2025.02.26 16:08
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
2025.02.07 08:15
Луис Энрике отметил сейв Сафонова в матче Кубка Франции
2025.02.05 09:49
1
ВидеоСумасшедший сейв Сафонова на 90-й минуте с «Ле Маном»
2025.02.05 09:10
13
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел в 1/4 финала, обыграв «Ле Ман» (2:0); Сафонов отстоял на ноль
2025.02.05 01:08
1
Как сыграет Сафонов? Спортс’’ вместе с телеканалом «Старт» бесплатно покажет матч Кубка Франции «Ле Ман» – «ПСЖ»
2025.02.04 23:20
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в 2025 году
2025.02.04 20:33
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+