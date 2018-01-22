«Ливерпуль» вернулся к кандидатуре хавбека дортмундской «Боруссии» Пулишича

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Красные обратили внимание на кандидатуру 19-летнего игрока после того, как отказались от приобретения хавбека «Монако» Тома Лемара из-за его слишком большой стоимости.

Напомним, что мерсисайдцы уже проявляли интерес к американцу минувшим летом.

В нынешнем сезоне Пулишич, чей контракт со «шмелями» рассчитан до июня 2020 года, принял участие в 24-х матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Его ориентировочная стоимость составляет 45 миллионов евро.