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  • «Ливерпуль» вернулся к кандидатуре хавбека дортмундской «Боруссии» Пулишича

«Ливерпуль» вернулся к кандидатуре хавбека дортмундской «Боруссии» Пулишича

22 января 2018, 18:51
2

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Красные обратили внимание на кандидатуру 19-летнего игрока после того, как отказались от приобретения хавбека «Монако» Тома Лемара из-за его слишком большой стоимости.

Напомним, что мерсисайдцы уже проявляли интерес к американцу минувшим летом.

В нынешнем сезоне Пулишич, чей контракт со «шмелями» рассчитан до июня 2020 года, принял участие в 24-х матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Его ориентировочная стоимость составляет 45 миллионов евро.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Боруссия Д Пулишич Кристиан
Комментарии (2)
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Chesn0k
1516652499
пулишич топовый, тут и думать нечего, но вряд ли он будет дешевле лемара
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