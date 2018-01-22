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    «Ливерпуль» вернулся к кандидатуре хавбека дортмундской «Боруссии» Пулишича

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

    Красные обратили внимание на кандидатуру 19-летнего игрока после того, как отказались от приобретения хавбека «Монако» Тома Лемара из-за его слишком большой стоимости.

    Напомним, что мерсисайдцы уже проявляли интерес к американцу минувшим летом.

    В нынешнем сезоне Пулишич, чей контракт со «шмелями» рассчитан до июня 2020 года, принял участие в 24-х матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Его ориентировочная стоимость составляет 45 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    22.01.2018 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 января 2018, 23:21

      пулишич топовый, тут и думать нечего, но вряд ли он будет дешевле лемара

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Chesn0k 23 января 2018, 10:19

      45 лямов отступные, осталось договориться с самим Кристианом

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