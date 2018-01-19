Блан назвал четырех фаворитов ЧМ-2018, среди которых не оказалось Франции

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан выделил четырех фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

«Я могу назвать четыре команды, которые претендуют на победу на ЧМ-2018. Во-первых, сборная Бразилии. У нее прекрасный стиль. Посмотрите на состав этой сборной. Одно удовольствие наблюдать за ее игрой. Во-вторых, все шансы на успех есть у Аргентины. Эти шансы есть всегда, когда за тебя играет лучший футболист мира Месси.

Ну и, конечно, выделю две европейские команды, состав которых выделяется на фоне остальных сборных, — Германию и Испанию. Франция же входит в число команд, которые могут преподнести сюрприз. Сюда бы я также отнес и Бельгию«, – сказал Блан.

Напомним, что сборной России предстоит встретиться на групповом этапе турнира с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.