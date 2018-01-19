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    Блан назвал четырех фаворитов ЧМ-2018, среди которых не оказалось Франции

    Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан выделил четырех фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

    «Я могу назвать четыре команды, которые претендуют на победу на ЧМ-2018. Во-первых, сборная Бразилии. У нее прекрасный стиль. Посмотрите на состав этой сборной. Одно удовольствие наблюдать за ее игрой. Во-вторых, все шансы на успех есть у Аргентины. Эти шансы есть всегда, когда за тебя играет лучший футболист мира Месси.

    Ну и, конечно, выделю две европейские команды, состав которых выделяется на фоне остальных сборных, — Германию и Испанию. Франция же входит в число команд, которые могут преподнести сюрприз. Сюда бы я также отнес и Бельгию«, – сказал Блан.

    Напомним, что сборной России предстоит встретиться на групповом этапе турнира с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2018 11:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 января 2018, 13:46

      бразилия испания германия ! самые мощные и полноценные составы ! франция и бельгия ну как сказать вроде сильные игроки но нету той харизмы и силы чтобы привести золото ! аргентина имеет шансы почему нет они не были слабже и даже на мой взгляд лучше играли в финале но не повезло ! а вообщем ребят самого главного фаворита вы и так знаете ! это наша грозная сборная россии )))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2018, 12:02

      Ну, Л. Блан прав, эти команда достойны быть чемпионами мира.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 19 января 2018, 11:50

      А я вот думаю, что Бельгия - вполне один из фаворитов. Вы на ее состав гляньте.

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