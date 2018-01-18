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Зобнин: «Не претендую на роль капитана «Спартака»

18 января 2018, 15:51
4

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о планах стать капитаном команды.

«Нет, не претендую на роль капитана. Я еще не так долго в команде, и мне нужно многому научиться в «Спартаке». Возможно, через какое-то время, через пять-семь лет. Дай бог, если всe будет хорошо, конечно», — рассказал 23-летний хавбек.

С июля 2016 года капитаном команды является Денис Глушаков.

Зобнин пополнил состав красно-белых в июле 2016 года, перейдя из «Динамо» за 3,5 миллиона евро.

В июне 2017 года игрок получил травму колена в товарищеском матче РоссияВенгрия (3:0). Он вернулся на поле в ноябре и в текущем сезоне провел шесть матчей.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (4)
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Svoysvoemubrat
1516284831
Больше спросить не о чем?
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Сибирь за Спартак
1516285332
Какие твои годы, Рома, побудешь ещё.
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anatolich72
1516287018
Хороший игрок если на столько останется будет неплохо. а капитанство придёт само.
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OfaZavr
1516289354
какие твои годы Роман еще обязательно будешь, а сейчас нужно продолжать также качественно делать свое дело и стремиться к высотам.
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