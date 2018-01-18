Зобнин: «Не претендую на роль капитана «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о планах стать капитаном команды.

«Нет, не претендую на роль капитана. Я еще не так долго в команде, и мне нужно многому научиться в «Спартаке». Возможно, через какое-то время, через пять-семь лет. Дай бог, если всe будет хорошо, конечно», — рассказал 23-летний хавбек.

С июля 2016 года капитаном команды является Денис Глушаков.

Зобнин пополнил состав красно-белых в июле 2016 года, перейдя из «Динамо» за 3,5 миллиона евро.

В июне 2017 года игрок получил травму колена в товарищеском матче Россия – Венгрия (3:0). Он вернулся на поле в ноябре и в текущем сезоне провел шесть матчей.