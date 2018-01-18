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    Зобнин: «Не претендую на роль капитана «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о планах стать капитаном команды.

    «Нет, не претендую на роль капитана. Я еще не так долго в команде, и мне нужно многому научиться в «Спартаке». Возможно, через какое-то время, через пять-семь лет. Дай бог, если всe будет хорошо, конечно», — рассказал 23-летний хавбек.

    С июля 2016 года капитаном команды является Денис Глушаков.

    Зобнин пополнил состав красно-белых в июле 2016 года, перейдя из «Динамо» за 3,5 миллиона евро.

    В июне 2017 года игрок получил травму колена в товарищеском матче РоссияВенгрия (3:0). Он вернулся на поле в ноябре и в текущем сезоне провел шесть матчей.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.01.2018 15:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 января 2018, 18:29

      какие твои годы Роман еще обязательно будешь, а сейчас нужно продолжать также качественно делать свое дело и стремиться к высотам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 января 2018, 17:50

      Хороший игрок если на столько останется будет неплохо. а капитанство придёт само.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 января 2018, 17:22

      Какие твои годы, Рома, побудешь ещё.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 января 2018, 17:13

      Больше спросить не о чем?

      8
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