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«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Де Хеа на один год

15 января 2018, 08:07
6

«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа, воспользовавшись опцией в нынешнем соглашении между сторонами.

«Да, мы собираемся воспользоваться опцией и продлить с ним контракт. У нашего вице-президента мистера Вудворда практически нет выходных. Вскоре он предложит Давиду новое долгосрочное соглашение. Такой вратарь нам нужен», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Напомним, что контракт испанского вратаря с клубом рассчитан до июня 2019 года. В нем есть опция продления соглашения на один сезон.

Известно, что в услугах Де Хеа заинтересован «Реал».

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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roma1984007
1515995920
да уж
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Hala Madrid
1515998028
Предпродажная подготовка к переходу в "Реал"?
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ВoВ
1516007090
Нужно его удержать в МЮ, если бы не Давид, МЮ уже бы стал середняком, он тащит команду, как бы это ужасно не звучало...
Ответить
BARCLAYS_APL
1516012126
На 5 лет д а л б а е б Вудворд донесите умоляю до Вудворда
Ответить
XaXatyn
1516048375
С покупкой Давида МЮ не прогадал ! Его надо держать !
Ответить
spacerider
1516055702
Особенно замечательно высказывание Моура - "...Такой вратарь нам нужен» Он должен был сказать что то типа : " Без этого парня я не очень особенный", но статус не позволяет.
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