«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Де Хеа на один год

«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа, воспользовавшись опцией в нынешнем соглашении между сторонами.

«Да, мы собираемся воспользоваться опцией и продлить с ним контракт. У нашего вице-президента мистера Вудворда практически нет выходных. Вскоре он предложит Давиду новое долгосрочное соглашение. Такой вратарь нам нужен», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Напомним, что контракт испанского вратаря с клубом рассчитан до июня 2019 года. В нем есть опция продления соглашения на один сезон.

Известно, что в услугах Де Хеа заинтересован «Реал».