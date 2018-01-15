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    «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Де Хеа на один год

    «Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа, воспользовавшись опцией в нынешнем соглашении между сторонами.

    «Да, мы собираемся воспользоваться опцией и продлить с ним контракт. У нашего вице-президента мистера Вудворда практически нет выходных. Вскоре он предложит Давиду новое долгосрочное соглашение. Такой вратарь нам нужен», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Напомним, что контракт испанского вратаря с клубом рассчитан до июня 2019 года. В нем есть опция продления соглашения на один сезон.

    Известно, что в услугах Де Хеа заинтересован «Реал».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.01.2018 08:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +41

      spacerider 16 января 2018, 01:35

      Особенно замечательно высказывание Моура - "...Такой вратарь нам нужен»
      Он должен был сказать что то типа : " Без этого парня я не очень особенный", но статус не позволяет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 января 2018, 23:32

      С покупкой Давида МЮ не прогадал ! Его надо держать !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 15 января 2018, 13:28

      На 5 лет д а л б а е б Вудворд донесите умоляю до Вудворда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 15 января 2018, 12:04

      Нужно его удержать в МЮ, если бы не Давид, МЮ уже бы стал середняком, он тащит команду, как бы это ужасно не звучало...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 15 января 2018, 09:33

      Предпродажная подготовка к переходу в "Реал"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      roma1984007 15 января 2018, 08:58

      да уж

      1
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