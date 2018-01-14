Алексей Еременко: «Пока мой сын только на сборах со «Спартаком», еще не в команде»

Алексей Еременко, отец полузащитника «Базеля» Сергея Еременко, который находится на сборах с московским «Спартаком», рассказал о возможном трансфере сына.

– «Спартак» первым вышел на связь?

– Прессе не надо знать всех нюансов. Сергея пригласили на сборы – он поехал. А вообще, его делами сейчас в основном занимается старший брат Алексей.

– Как долго ваш сын будет тренироваться со «Спартаком»?

– Пока речь идет о сборах в Эмиратах. Тренерский штаб познакомится с возможностями Сергея, а он сам – с организацией работы в московском клубе. Это тоже полезно. Кто знает, где ты окажешься в будущем.

– В контрольных матчах Сергей участие примет?

– Вопрос не по адресу. Это решат тренеры «Спартака» по итогам тренировок. Думаю, Сергею было бы интересно попробовать себя в игре. Тем более что соперники на сборах подобрались что надо – крепкие китайские клубы.

– Алексей Еременко-младший говорил, что если Сергею и нужно переезжать в РФПЛ, то уже сложившимся футболистом, игроком основного состава…

– Согласен. Но ведь со «Спартаком» еще ничего не решено. Пока Сергей не в команде, а только на сборах.

– Другие варианты с российской премьер-лигой рассматривались?

– Какие-то разговоры ходили, но ничего конкретного. Пригласил к себе только «Спартак».

Ранее главный тренер московской команды Массимо Каррера заявил, что решение по Еременко будет принято до окончания сбора.