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  • Алексей Еременко: «Пока мой сын только на сборах со «Спартаком», еще не в команде»

Алексей Еременко: «Пока мой сын только на сборах со «Спартаком», еще не в команде»

14 января 2018, 15:14
7

Алексей Еременко, отец полузащитника «Базеля» Сергея Еременко, который находится на сборах с московским «Спартаком», рассказал о возможном трансфере сына.

– «Спартак» первым вышел на связь?

– Прессе не надо знать всех нюансов. Сергея пригласили на сборы – он поехал. А вообще, его делами сейчас в основном занимается старший брат Алексей.

– Как долго ваш сын будет тренироваться со «Спартаком»?

– Пока речь идет о сборах в Эмиратах. Тренерский штаб познакомится с возможностями Сергея, а он сам – с организацией работы в московском клубе. Это тоже полезно. Кто знает, где ты окажешься в будущем.

– В контрольных матчах Сергей участие примет?

– Вопрос не по адресу. Это решат тренеры «Спартака» по итогам тренировок. Думаю, Сергею было бы интересно попробовать себя в игре. Тем более что соперники на сборах подобрались что надо – крепкие китайские клубы.

– Алексей Еременко-младший говорил, что если Сергею и нужно переезжать в РФПЛ, то уже сложившимся футболистом, игроком основного состава…

– Согласен. Но ведь со «Спартаком» еще ничего не решено. Пока Сергей не в команде, а только на сборах.

– Другие варианты с российской премьер-лигой рассматривались?

– Какие-то разговоры ходили, но ничего конкретного. Пригласил к себе только «Спартак».

Ранее главный тренер московской команды Массимо Каррера заявил, что решение по Еременко будет принято до окончания сбора.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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Сибирь за Спартак
1515935006
Будет в команде, к гадалке не ходи.
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СШГЭС
1515935808
Пишут, что самый талантливый из трех братьев.
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fdwhhb.357
1515938603
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s
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Kрейсер
1515962035
Мне кажется Ерёму оставят в команде.
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frizom
1516008268
Если Каррера его возьмет значит он действительно достоин. Подождем конца сборов
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