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    Алексей Еременко: «Пока мой сын только на сборах со «Спартаком», еще не в команде»

    Алексей Еременко, отец полузащитника «Базеля» Сергея Еременко, который находится на сборах с московским «Спартаком», рассказал о возможном трансфере сына.

    – «Спартак» первым вышел на связь?

    – Прессе не надо знать всех нюансов. Сергея пригласили на сборы – он поехал. А вообще, его делами сейчас в основном занимается старший брат Алексей.

    – Как долго ваш сын будет тренироваться со «Спартаком»?

    – Пока речь идет о сборах в Эмиратах. Тренерский штаб познакомится с возможностями Сергея, а он сам – с организацией работы в московском клубе. Это тоже полезно. Кто знает, где ты окажешься в будущем.

    – В контрольных матчах Сергей участие примет?

    – Вопрос не по адресу. Это решат тренеры «Спартака» по итогам тренировок. Думаю, Сергею было бы интересно попробовать себя в игре. Тем более что соперники на сборах подобрались что надо – крепкие китайские клубы.

    – Алексей Еременко-младший говорил, что если Сергею и нужно переезжать в РФПЛ, то уже сложившимся футболистом, игроком основного состава…

    – Согласен. Но ведь со «Спартаком» еще ничего не решено. Пока Сергей не в команде, а только на сборах.

    – Другие варианты с российской премьер-лигой рассматривались?

    – Какие-то разговоры ходили, но ничего конкретного. Пригласил к себе только «Спартак».

    Ранее главный тренер московской команды Массимо Каррера заявил, что решение по Еременко будет принято до окончания сбора.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.01.2018 15:14
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +451

      frizom 15 января 2018, 12:24

      Если Каррера его возьмет значит он действительно достоин. Подождем конца сборов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер 14 января 2018, 23:33

      Мне кажется Ерёму оставят в команде.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -16

      fdwhhb.357 14 января 2018, 17:03



      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

      -3
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер > fdwhhb.357 14 января 2018, 23:32

      Я эту текстовку читал два месяца назад на Соккере.
      Теперь здесь всё буква в букву.
      Хватит уже гнать пургу о том, как ты убрал свой пивной живот. Напиши честно: "У меня тут задание - рекламку раскидать."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 14 января 2018, 16:16

      Пишут, что самый талантливый из трех братьев.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 января 2018, 16:03

      Будет в команде, к гадалке не ходи.

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Сибирь за Спартак 14 января 2018, 16:22

      Только в какой?

      0
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