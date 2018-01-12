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  • Football Leaks: Месси по новому контракту получает 104 миллиона в год

Football Leaks: Месси по новому контракту получает 104 миллиона в год

12 января 2018, 22:10
7

Годовая зарплата Лионеля Месси в «Барселоне» составляет 104 миллиона евро до вычета налогов. Об этом сообщило издание L'Equipe со ссылкой на Wiki Leaks.

30-летний форвард продлил контракт с сине-гранатовыми в ноябре. Сообщается, что сумма является рекордной для всех футболистов мира.

Источник отметил, что после вычета налогов сумма сокращается до около 50 миллионов.

Также в соглашении прописан подписной бонус в размере 63,5 миллиона и бонус на 70 миллионов в случае продления контракта.

В текущем сезоне Месси принял участие в 27 матчах всех соревнований, в которых забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.

В декабре 2017 года аргентинец занял второй место в голосовании на «Золотой мяч». Награда досталась нападающему «Реала» Криштиану Роналду, который получил ее в пятый раз и сравнялся по этому показателю с Месси.

Источник: L' Equipe
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (7)
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Павел Буре
1515785458
развалит барселону
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Александр ЗА
1515793066
Да
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DeStar
1515795651
жестко трох.
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qwerty991
1515797634
Кто-то жизни спасает, кто-то мяч пинает.
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Loxxam
1515808531
Жесть. Услышали бы такое в 70е годы когда футбол был спортом, а не мафиозной бизнес машиной... беспредел какой-то. Давно пора вводить потолок ЗП для футболистов и потолок трансферной стоимости чтобы футболисты не бегали как шл... по клубам
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Сильвербой
1515834047
Нормальная такая, среднестатистическая зароботная плата!!!
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