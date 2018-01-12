Football Leaks: Месси по новому контракту получает 104 миллиона в год

Годовая зарплата Лионеля Месси в «Барселоне» составляет 104 миллиона евро до вычета налогов. Об этом сообщило издание L'Equipe со ссылкой на Wiki Leaks.

30-летний форвард продлил контракт с сине-гранатовыми в ноябре. Сообщается, что сумма является рекордной для всех футболистов мира.

Источник отметил, что после вычета налогов сумма сокращается до около 50 миллионов.

Также в соглашении прописан подписной бонус в размере 63,5 миллиона и бонус на 70 миллионов в случае продления контракта.

В текущем сезоне Месси принял участие в 27 матчах всех соревнований, в которых забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.

В декабре 2017 года аргентинец занял второй место в голосовании на «Золотой мяч». Награда досталась нападающему «Реала» Криштиану Роналду, который получил ее в пятый раз и сравнялся по этому показателю с Месси.