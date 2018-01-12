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    Football Leaks: Месси по новому контракту получает 104 миллиона в год

    Годовая зарплата Лионеля Месси в «Барселоне» составляет 104 миллиона евро до вычета налогов. Об этом сообщило издание L'Equipe со ссылкой на Wiki Leaks.

    30-летний форвард продлил контракт с сине-гранатовыми в ноябре. Сообщается, что сумма является рекордной для всех футболистов мира.

    Источник отметил, что после вычета налогов сумма сокращается до около 50 миллионов.

    Также в соглашении прописан подписной бонус в размере 63,5 миллиона и бонус на 70 миллионов в случае продления контракта.

    В текущем сезоне Месси принял участие в 27 матчах всех соревнований, в которых забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.

    В декабре 2017 года аргентинец занял второй место в голосовании на «Золотой мяч». Награда досталась нападающему «Реала» Криштиану Роналду, который получил ее в пятый раз и сравнялся по этому показателю с Месси.

    Источник: L' Equipe

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    12.01.2018 22:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 12:00

      Нормальная такая, среднестатистическая зароботная плата!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 04:55

      Жесть. Услышали бы такое в 70е годы когда футбол был спортом, а не мафиозной бизнес машиной... беспредел какой-то. Давно пора вводить потолок ЗП для футболистов и потолок трансферной стоимости чтобы футболисты не бегали как шл... по клубам

      1
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      Рейтинг: +186

      qwerty991 13 января 2018, 01:53

      Кто-то жизни спасает, кто-то мяч пинает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 января 2018, 01:20

      жестко трох.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 января 2018, 00:37

      Да

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 января 2018, 22:30

      развалит барселону

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Павел Буре 13 января 2018, 20:27

      смешарик не смешно ! иди гуди петросянские шутки в своем кружке глориков реал !!

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