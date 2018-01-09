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EA Sports назвала команду года в FIFA 18

9 января 2018, 01:40
13

EA Sports опубликовала расширенный список команды года в симуляторе FIFA 18.

Стоит отметить, что в число лучших игроков не попал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Окончательный состав будет объявлен 15 января.

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

Защитники: Леонардо Бонуччи («Милан»), Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Маркос Алонсо (все – «Челси»), Серхио Рамос, Марсело, Даниэль Карвахаль (все – «Реал»), Тиагу Силва, Даниэль Алвес (оба – «ПСЖ»), Диего Годин, Филипе Луис (оба – «Атлетико»), Жерар Пике, Жорди Альба (оба – «Барселона»), Калиду Кулибали («Наполи»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Давид Алаба, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско (все – «Реал»), Н'Голо Канте («Челси»), Марко Верратти («ПСЖ»), Раджа Наингголан («Рома»), Тиаго Алькантара, Арьен Роббен (оба – «Бавария»), Андрес Иньеста («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Пауло Дибала («Ювентус»), Кристиан Эриксен, Деле Алли (оба – «Тоттенхэм»).

Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Дрис Мертенс («Наполи»), Луис Суарес, Лионель Месси (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эдинсон Кавани, Неймар, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Эден Азар («Челси»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»).

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Весь мир
Комментарии (13)
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Gothic_Spirit
1515452294
Дибала полузащитник? ясно все с ЕА
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Томь вперёд
1515460520
Киберспорт всё упорнее входит в нашу жизнь.
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Lemon1
1515465694
Где Тер Штеген
Ответить
Vantei
1515477360
Кейна нету не справедливо!!!
Ответить
калач
1515495839
Кейлор Навас что делает, его в реале маринуют и вобще продавать хотят
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ddlexepro
1515508232
Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») уже же Барселона, не?
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