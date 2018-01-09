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    EA Sports назвала команду года в FIFA 18

    EA Sports опубликовала расширенный список команды года в симуляторе FIFA 18.

    Стоит отметить, что в число лучших игроков не попал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Окончательный состав будет объявлен 15 января.

    Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

    Защитники: Леонардо Бонуччи («Милан»), Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Маркос Алонсо (все – «Челси»), Серхио Рамос, Марсело, Даниэль Карвахаль (все – «Реал»), Тиагу Силва, Даниэль Алвес (оба – «ПСЖ»), Диего Годин, Филипе Луис (оба – «Атлетико»), Жерар Пике, Жорди Альба (оба – «Барселона»), Калиду Кулибали («Наполи»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Давид Алаба, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»).

    Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско (все – «Реал»), Н'Голо Канте («Челси»), Марко Верратти («ПСЖ»), Раджа Наингголан («Рома»), Тиаго Алькантара, Арьен Роббен (оба – «Бавария»), Андрес Иньеста («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Пауло Дибала («Ювентус»), Кристиан Эриксен, Деле Алли (оба – «Тоттенхэм»).

    Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Дрис Мертенс («Наполи»), Луис Суарес, Лионель Месси (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эдинсон Кавани, Неймар, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Эден Азар («Челси»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2018 01:40
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +20

      ddlexepro 9 января 2018, 17:30

      Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») уже же Барселона, не?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 9 января 2018, 14:03

      Кейлор Навас что делает, его в реале маринуют и вобще продавать хотят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Vantei 9 января 2018, 08:56

      Кейна нету не справедливо!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > Vantei 9 января 2018, 09:26

      Если ты про Кейна (Тоттенхэм), то посмотри по внимательнее))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Vantei > mig28 9 января 2018, 10:07

      Проглядел)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Lemon1 9 января 2018, 05:41

      Где Тер Штеген

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 января 2018, 04:15

      Киберспорт всё упорнее входит в нашу жизнь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 9 января 2018, 01:58

      Дибала полузащитник?
      ясно все с ЕА

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Gothic_Spirit 9 января 2018, 02:44

      В Юве он уже давно не играет ЦФ, его ставят не редко 2-м напом,ближе к ЦАПу,или же вовсе фланговым нападающим

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > АрбузБушь 9 января 2018, 04:50

      Как бы Мертенс и есть нападающий,если чё...
      А Азар фланговый нап

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Mityai90 > АрбузБушь 9 января 2018, 09:09

      Мертенс весь сезон в Наполи играет Центрфорварда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > АрбузБушь 9 января 2018, 14:37

      Чё ты несёшь? Какой Твенте? Может ещё Маскерано опорник только на основании того что он в Ливере играл опорника? Ставят позиции по факту,на которой они сейчас играют, если не разбираешься,то не пиши ерунду

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > АрбузБушь 10 января 2018, 22:57

      Расскажи это Оуэну, Вагнеру, Джовинко. Ну и логика дебилов.

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