Эмери: «ПСЖ» не один год шел к тому, чтобы побеждать лучших, а лучший на данный момент – «Реал»

Думаю очень много значит для победы настрой команды и рука тренера, на каждую отдельно взятую игру! Любая слабая команда может разобрать сильную, если тактически грамотно выстроить игру! Но и конечно же без капли удачи никуда! Не думаю, что Реал сильнее ПСЖ на сегодняшний день, но в этом противостоянии мне кажется должны соревноваться тренеры и показать свои лучшие качества интеллекта! Ждем интриги и красивой игры!
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что в данный момент не задумывается о своем будущем.
Напомним, ранее появилась информация, что испанский специалист будет уволен со своего поста, если парижане не пройдут «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я всегда живу лишь настоящим. Я не думаю, что будет дальше, и никто не сообщал мне, что я покину клуб, если мы не пройдем дальше.
Меня все устраивает в Париже, я работаю так, словно останусь здесь до конца жизни, но в то же время понимаю, что могу уйти прямо завтра.
После победы «Монако» в прошлом чемпионате начались разговоры, что я не останусь, но я здесь.
Это большой вызов для меня, я жду матчей с «Реалом». Это вполне мог бы быть финал Лиги чемпионов. «ПСЖ» не один год шел к тому, чтобы обыгрывать лучших, а лучший на данный момент – «Реал», – сказал Эмери.
Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная пройдет 6 марта во Франции.