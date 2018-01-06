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    Эмери: «ПСЖ» не один год шел к тому, чтобы побеждать лучших, а лучший на данный момент – «Реал»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что в данный момент не задумывается о своем будущем.

    Напомним, ранее появилась информация, что испанский специалист будет уволен со своего поста, если парижане не пройдут «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Я всегда живу лишь настоящим. Я не думаю, что будет дальше, и никто не сообщал мне, что я покину клуб, если мы не пройдем дальше.

    Меня все устраивает в Париже, я работаю так, словно останусь здесь до конца жизни, но в то же время понимаю, что могу уйти прямо завтра.

    После победы «Монако» в прошлом чемпионате начались разговоры, что я не останусь, но я здесь.

    Это большой вызов для меня, я жду матчей с «Реалом». Это вполне мог бы быть финал Лиги чемпионов. «ПСЖ» не один год шел к тому, чтобы обыгрывать лучших, а лучший на данный момент – «Реал», – сказал Эмери.

    Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная пройдет 6 марта во Франции.

    Источник: Marca

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    06.01.2018 18:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 января 2018, 21:13

      Думаю очень много значит для победы настрой команды и рука тренера, на каждую отдельно взятую игру! Любая слабая команда может разобрать сильную, если тактически грамотно выстроить игру! Но и конечно же без капли удачи никуда! Не думаю, что Реал сильнее ПСЖ на сегодняшний день, но в этом противостоянии мне кажется должны соревноваться тренеры и показать свои лучшие качества интеллекта! Ждем интриги и красивой игры!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 января 2018, 18:31

      Начинает лепить отмазки, загляни в чемпионат испании, и посмотри последнее эль классико. (я не намекаю что барселона самая лучшая, думаю самый сильный на данный момент это МС, а там кто его знает. )

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Павел Буре 6 января 2018, 19:15

      ну реал точно не ахти сейчас. Я бы хотел сказать, что они только в испании плохи, но 1 очко в двух матчах со шпорами это опровергает. Но у реала есть время, может еще кого-то купить даже, и дать бой, а так шансов у реала поменьше будет на проход.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > DeStar 6 января 2018, 19:33

      Сейчас рано гадать, весна покажет кто где срал!!! мне кажется эмери просто стелет себе матрас когда его реал на землю кинет, чтобы помягче было.

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