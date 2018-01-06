Эмери: «ПСЖ» не один год шел к тому, чтобы побеждать лучших, а лучший на данный момент – «Реал»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что в данный момент не задумывается о своем будущем.

Напомним, ранее появилась информация, что испанский специалист будет уволен со своего поста, если парижане не пройдут «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я всегда живу лишь настоящим. Я не думаю, что будет дальше, и никто не сообщал мне, что я покину клуб, если мы не пройдем дальше.

Меня все устраивает в Париже, я работаю так, словно останусь здесь до конца жизни, но в то же время понимаю, что могу уйти прямо завтра.

После победы «Монако» в прошлом чемпионате начались разговоры, что я не останусь, но я здесь.

Это большой вызов для меня, я жду матчей с «Реалом». Это вполне мог бы быть финал Лиги чемпионов. «ПСЖ» не один год шел к тому, чтобы обыгрывать лучших, а лучший на данный момент – «Реал», – сказал Эмери.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная пройдет 6 марта во Франции.