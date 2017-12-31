Киоун: «МЮ» не выигрывает чемпионат пятый год. Во времена Фергюсона это было невозможно представить» 

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о выступлении «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ.

«Думаю, Моуринью потерял контакт с игроками. Они не борются на поле. Нужно проделать работу, чтобы вернуться в игру. Кажется, в команде нет гармонии, которую я видел на старте сезона.

Сейчас будет пятый год, когда «Манчестер» не выигрывает чемпионат. Во времена Алекса Фергюсона это было невозможно представить», — сказал Киоун.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице.