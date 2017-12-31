Спаллетти: «У «Интера» 41 очко. Я был бы счастлив набрать столько же во второй половине сезона»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением о выступлении команды в первом круге чемпионата Италии после матча 19-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:0).

«Нам нужно будет набрать еще много очков и сыграть много игр с правильным настроем, как сегодня. Я ожидал, что команда выступит так в первой половине сезона, и на меня не повлияют мнения других людей.

Сейчас у «Интера» 41 очко, и я был бы счастлив набрать столько же во второй половине сезона», — сказал Спаллетти.

«Интер» занимает третью строчку в турнирной таблице.