Серия А. «Рома» на своем поле не справилась с «Сассуоло» и другие результаты

«Рома» не сумела в родных стенах обыграть «Сассуоло» во встрече 19-го тура Серии А. На гол Лоренцо Пеллегрини на 31-й минуте черно-зеленые ответили точным ударом Симоне Миссироли за 12 минут до окончания встречи.
В других матчах «Болонья» дома уступила «Удинезе», «Торино» разделил очки с «Дженоа», «Аталанта» проиграла «Кальяри», «Беневенто» победил «Кьево», а «Сампдория» нанесла поражение СПАЛу.
Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур
Голы: 1:0 – Данило, 27 (автогол); 1:1 – Видмер, 37; 1:2 – Ласанья, 48.
Голы: 1:0 – Пеллегрини, 31; 1:1 – Миссироли, 78.
Аталанта – Кальяри – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Паволетти, 6; 0:2 – Падоин, 23; 1:2 – Гомес, 90+1.
Удаление: нет – Мянго, 90+4.
Голы: 1:0 – Кода, 64.
Голы: 1:0 – Квальярелла, 90+1 (с пенальти); 2:0 – Квальярелла, 90+4.