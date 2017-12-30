Серия А. «Рома» на своем поле не справилась с «Сассуоло» и другие результаты

«Рома» не сумела в родных стенах обыграть «Сассуоло» во встрече 19-го тура Серии А. На гол Лоренцо Пеллегрини на 31-й минуте черно-зеленые ответили точным ударом Симоне Миссироли за 12 минут до окончания встречи.

В других матчах «Болонья» дома уступила «Удинезе», «Торино» разделил очки с «Дженоа», «Аталанта» проиграла «Кальяри», «Беневенто» победил «Кьево», а «Сампдория» нанесла поражение СПАЛу.

Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

Болонья – Удинезе – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Данило, 27 (автогол); 1:1 – Видмер, 37; 1:2 – Ласанья, 48.

Рома – Сассуоло – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пеллегрини, 31; 1:1 – Миссироли, 78.

Торино – Дженоа – 0:0

Аталанта – Кальяри – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Паволетти, 6; 0:2 – Падоин, 23; 1:2 – Гомес, 90+1.

Удаление: нет – Мянго, 90+4.

Беневенто – Кьево – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кода, 64.

Сампдория – СПАЛ – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Квальярелла, 90+1 (с пенальти); 2:0 – Квальярелла, 90+4.

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