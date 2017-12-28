Червиченко – об уходе Мутко с поста президента РФС: «Он у нас сакральная жертва»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с уходом Виталия Мутко с поста главы РФС.
Напомним, 59-летний функционер приостановил деятельность в организации на полгода.
– Как вы оцениваете ситуацию с вице-премьером Виталием Мутко?
– Видимо, уход Мутко, хотя бы временный, был одним из условий, что наши западные так называемые «партнeры» перестанут нас долбать насчeт чемпионата мира. Получается, что у нас Мутко сакральная жертва.
– То есть не важно, делал он что-то или нет, важно, чтобы была жертва?
– Большая часть наших спортсменов разве что-то делала? А на Олимпиаду ехать не может. С тех пор, как Европа стала проституткой Америки, не важно, что происходит. Хозяин дал команду – бордель пляшет под его скрипку.
Мутко больше не президент РФС? Давайте разбираться