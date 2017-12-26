Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кейн обошел Месси по голам за год. На «Ростов» подали в суд. Дайджест событий дня

Кейн обошел Месси по голам за год. На «Ростов» подали в суд. Дайджест событий дня

26 декабря 2017, 20:15
8

Кейн оформил хет-трик в матче с «Саутгемптоном» и на два мяча обошел Месси по числу голов в 2017 году.

Селюк сообщил, что Туре решил возобновить карьеру в сборной Кот-д’Ивуара.

Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2017 год.

Промес – лучший футболист РФПЛ в 2017 году по опросу еженедельника «Футбол».

На «Ростов» подали в суд, требуя выплатить 253 миллиона.

«Зенит» переведет Дзюбу во вторую команду, если не найдет ему новый клуб зимой.

France Football назвал Канте лучшим французским игроком 2017 года.

«Спартак» стал командой года, Семин – лучшим тренером.

Сампаоли задержан за вождение в нетрезвом виде.

Тукманов оставил пост президента «Торпедо».

«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Бернли».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
(YRunner)
1514311911
Кейн-ураган.
Ответить
Стикс1905
1514314236
Про Дзюбусмешно
Ответить
insider_retro
1514315192
По подбору новостей, денёк совсем не проходной!!.. СобытИйный!!..))
Ответить
Russia-Brazil 3-0
1514319319
Сампаоли не водил в нетрезвом виде. Он был пассажиром
Ответить
oq4o1v0bc4
1514319686
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
Ответить
VeniaminS
1514324687
Кейн - классный!!!
Ответить
igormaddog
1514335636
Кейна в МЮ!!!)))
Ответить
loko-the_best
1514351712
Кейна в Реал, Бензема в Арсенал, Роналду поменять местами с Неймаром, Бэйла в МЮ, Обамеянга на его место.
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
1
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кравцов прокомментировал переход в европейский клуб
01:13
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции
Вчера, 22:50
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
Вчера, 21:47
1
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 20:52
7
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+