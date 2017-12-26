Кейн обошел Месси по голам за год. На «Ростов» подали в суд. Дайджест событий дня

Кейн оформил хет-трик в матче с «Саутгемптоном» и на два мяча обошел Месси по числу голов в 2017 году.

Селюк сообщил, что Туре решил возобновить карьеру в сборной Кот-д’Ивуара.

Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2017 год.

Промес – лучший футболист РФПЛ в 2017 году по опросу еженедельника «Футбол».

На «Ростов» подали в суд, требуя выплатить 253 миллиона.

«Зенит» переведет Дзюбу во вторую команду, если не найдет ему новый клуб зимой.

France Football назвал Канте лучшим французским игроком 2017 года.

«Спартак» стал командой года, Семин – лучшим тренером.

Сампаоли задержан за вождение в нетрезвом виде.

Тукманов оставил пост президента «Торпедо».

«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Бернли».