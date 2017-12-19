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    Мхитарян может сыграть против «Бристоль Сити»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян имеет шанс сыграть в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Бристоль Сити».

    «Думаю, я внесу несколько изменений в состав на матч кубка, но не много, так как «Бристоль» – одна из лучших команд чемпионшипа. Мы должны серьезно подойти к этой встрече.

    Возможно, Мхитарян также выйдет на поле. Как я уже говорил, сейчас мы играем с Матой, Лингардом, Рэшфордом, Марсьялем и Лукаку, а в запасе сидят кто-то из них и Ибрагимович. Всем места на поле не хватает. Но и на скамейке тоже нужно сохранять баланс», – сказал главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

    Напомним, что 28-летний армянин пропустил последние шесть матчей своей команды из-за конфликта с Моуринью.

    Источник: ESPN

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    19.12.2017 10:43
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    Удачи тебе Мики! Покажи достойную игру!
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