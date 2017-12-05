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    • Федоров: «Владельцы «Халла» – люди очень экономные. Для них футбол – это бизнес»

    Федоров: «Владельцы «Халла» – люди очень экономные. Для них футбол – это бизнес»

    Телекомментатор и друг Леонида Слуцкого Дмитрий Федоров высказал свой взгляд, почему у 46-летнего специалиста не получилось в «Халл Сити», который россиянин покинул в конце прошлой неделе.

    По словам Федорова, не последнюю роль сыграл тот факт, что для египетских хозяев «тигров» на первом плане была экономическая прибыль, а не результаты команды.

    «Сразу скажу: у Слуцкого сейчас нет отчаяния. И нет ощущений, что он напрасно отправился в Англию. Последние полгода не бьют по его психологическому состоянию. Он воспринимает период работы в «Халле» как полезный опыт, который ему наверняка пригодится. Другой вопрос: почему у него не вышло, почему дело обернулось уходом? И тут надо разбираться.

    Нам кажется, что любая команда существует для решения турнирных задач. В случае с «Халлом» у владельцев клуба египтян отца и сына Алламов на первом месте были не спортивные цели, а финансовые. Алламы – люди очень экономные. Отец приехал в Англию без денег и стал миллионером. Его сын воспитывался в строгости. Он не похож на сыновей российских богачей. Для них футбол – это бизнес. Они получили «золотой парашют» при вылете из АПЛ плюс прибыль по итогам летнего трансферного окна около 40 миллионов фунтов стерлингов. Была информация, что они хотели продать клуб, но покупателей не нашлось.

    Да, летом они заявили о задаче вернуться в АПЛ. Именно под эти цели был приглашен тренер, который добивался успехов в России. Но потом выяснилось, что большинство ведущих футболистов покидают команду. Посмотрите на стартовый состав «Халла» в последних матчах: лишь один полевой игрок являлся футболистом прошлогодней основы. Доусон. Хенриксен и Боуэн находились в команде, но у них было совсем немного игрового времени. Очевидно, что по своему потенциалу команда Слуцкого уступала той, что весной вылетела из АПЛ», – сказал Федоров.

    Слуцкий возглавил «Халл» летом этого года. За 20 туров команда под его руководством набрала 19 очков и располагается на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2017 14:31
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1512475167
    +++ Ни в коем случае не впадать в уныние. Всё наладится.
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    bset
    1512475703
    В Англии посмотрел, как дела обстоят. Выучил язык. Сплошные плюсы. А результат ожидаемый. Если покупок не будет, Халл так и останется на дне.
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    ologreds
    1694991797
    numo528201
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