В УЕФА заявили, что пока не имеют конкретных планов по использованию видеопомощника арбитра

УЕФА на данный момент не имеет каких-то непосредственных планов по внедрению системы видеопомощи арбитра (VAR) на турнирах, проводимых организацией. В настоящее время ведутся исследования, насколько видеопомощник способен повлиять на ход матча.

«УЕФА постоянно изучает вопрос того, как совершенствовать свои соревнования. Тема новых технологий (системы определения взятия ворот) долго обсуждалась прежде, чем стала использоваться на Евро-2016 и в Лиге чемпионов. Что касается VAR, то сейчас проводятся различные исследования. УЕФА контролирует их, чтобы понять, может ли эта система работать, не влияя на ход игры. На данный момент у нас нет конкретных планов относительно внедрения VAR в наших соревнованиях», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, в сейчас система видеопомощи используется в чемпионатах Италии, Германии и Голландии. Также VAR была применена на Кубке конфедераций-2017, который прошел в России. Ранее появилась информация, что в РФПЛ видеопомощник может появится со следующего сезона.