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    • В «Халл Сити» поблагодарили Слуцкого за работу и пожелали успехов в будущем

    В «Халл Сити» поблагодарили Слуцкого за работу и пожелали успехов в будущем

    Вице-президент «Халл Сити» Эхаб Аллам объяснил причину увольнения главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Леонид неустанно трудился на своем посту, полностью отдавался работе. К сожалению, результаты команды не улучшились, на что рассчитывали обе стороны. После этого было достигнуто соглашение о разрыве сотрудничества.

    Хотел бы поблагодарить Слуцкого и Яровинского за их работу и пожелать им успехов в будущем», – заявил Аллам.

    Напомним, что Слуцкий возглавил «Халл» летом 2017 года. На данный момент команда занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    03.12.2017 23:11
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    Комментарии (2)
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    Татарин за ЦСКА
    1512334060
    Спасибо,сказал Слуцкий и ушел
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    ologreds
    1694991807
    numo528043
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