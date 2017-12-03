В «Халл Сити» поблагодарили Слуцкого за работу и пожелали успехов в будущем

Вице-президент «Халл Сити» Эхаб Аллам объяснил причину увольнения главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Леонид неустанно трудился на своем посту, полностью отдавался работе. К сожалению, результаты команды не улучшились, на что рассчитывали обе стороны. После этого было достигнуто соглашение о разрыве сотрудничества.

Хотел бы поблагодарить Слуцкого и Яровинского за их работу и пожелать им успехов в будущем», – заявил Аллам.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Халл» летом 2017 года. На данный момент команда занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.