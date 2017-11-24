Месси: «Не считаю себя нападающим, но мне везет на голы и индивидуальные награды»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от получения «Золотой бутсы»-2016/17.

«Всегда говорил, что индивидуальные призы – это результат коллективных действий. Посвящаю этот приз партнерам по команде. Без них я бы его не выиграл.

Я не считаю себя нападающим, но мне везет на голы и индивидуальные награды.

Я заметил свой прогресс. Я вырос как на поле, так и за его пределами, кое-что добавил в свой стиль игры. Чувство удовольствия от карьеры футболиста постоянно растет», – сказал 30-летний аргентинец.

«Золотая бутса» стала для форварда четвертой в карьере. По этому показателю он сравнялся с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.