Алексей Миранчук: «Фарфан может показать класс, даже если выйдет на матч прямо из самолета»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук верит, что столичная команда сможет квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Копенгаген» завершился со счетом 2:1. После этой встречи железнодорожники закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы F, набрав восемь очков. Отставание от лидирующего «Шерифа» составляет один балл.

– Тяжелый матч, но главное, что набрали три очка. Могу только поздравить всех с победой.

– Принципиально выйти из группы с первого места?

– Мы должны попасть в плей-офф, но конечно, всем хочется побеждать всегда и занимать только первые места. Думаю, у нас получится стать первыми в группе.

– «Копенгаген» больше владел мячом. Специально отдали им инициативу?

– После второго гола мы отошли назад, пытались ловить соперника на контратаках. Уступили во владении мячом, зато одержали победу.

– Ожидали, что Фарфан так сыграет после долгих перелетов?

– Джефф может показать класс, даже если выйдет на матч прямо из самолета.